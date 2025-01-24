ارتباك في حركة النقل والمواصلات بسبب انقلاب تريلا بطنطا

شهد الطريق الزراعي "طنطا ـ المحلة " بمحافظة الغربية منذ قليل ارتباك حركة النقل والمواصلات بشكل مفاجئ إثر انقلاب سيارة تريلا بسبب السرعه الزائده بشكل مفاجئ امام مدخل قرية شبشير مما أسفر عن إصابة شخصين وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلي طوارىء مستشفي طنطا الجامعي.

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بانقلاب سيارة تريلا بسبب السرعه الزائده امام مدخل قرية شبشير بدائرة مركز طنطا.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارتي إسعاف لنقل الضحايا إلي طوارىء مستشفي طنطا الجامعي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.