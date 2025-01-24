قائمة فوربس 2025: ماسك يتصدر أغنى شخصيات العالم بثروة 421.2 مليار دولار

أصدرت مجلة "فوربس" قائمتها لأغنى الشخصيات في العالم لعام 2025، والتي شهدت تغييرات ملحوظة في ترتيب المراكز الأولى.

وفيما يلي أبرز عشرة شخصيات تصدرت القائمة:

إيلون ماسك

تربع الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس" على قمة القائمة بثروة صافية بلغت 421.2 مليار دولار. جاء هذا الارتفاع الكبير في ثروته بعد تقييم شركة "سبيس إكس" بقيمة 350 مليار دولار، بالإضافة إلى تعيينه رئيسًا مشاركًا لوزارة كفاءة الحكومة الأمريكية من قبل الرئيس دونالد ترامب.

جيف بيزوس

مؤسس شركة "أمازون" جاء في المرتبة الثانية بثروة تقدر بـ233.5 مليار دولار، بعد زيادة قدرها 10 مليارات دولار نتيجة ارتفاع أسهم "أمازون" بنسبة 5% في ديسمبر.

لاري إليسون

مؤسس شركة "أوراكل" احتل المركز الثالث بثروة بلغت 209.7 مليارات دولار، رغم انخفاضها بمقدار 17 مليار دولار بسبب تراجع أسهم "أوراكل".

مارك زوكربيرغ

مؤسس "فيسبوك" ورئيس شركة "ميتا" جاء في المرتبة الرابعة بثروة صافية بلغت 202.5 مليار دولار، مع زيادة طفيفة نتيجة ارتفاع أسهم "ميتا" بنسبة 1.9%.

برنارد أرنو

رئيس مجلس إدارة مجموعة "LVMH" الفرنسية للسلع الفاخرة، بلغت ثروته 168.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 8.5 مليارات دولار نتيجة نمو أسهم المجموعة.

لاري بيغ

أحد مؤسسي شركة "جوجل"، بلغت ثروته 157.9 مليار دولار، مستفيدًا من استمرار هيمنة "جوجل" في مجال التكنولوجيا.

سيرجي برين

الشريك المؤسس لـ"جوجل"، بلغت ثروته 153.4 مليار دولار، مع استمرار نجاحات الشركة في مجالات متعددة.

وارن بافيت

رئيس شركة "بيركشاير هاثاواي"، بلغت ثروته 139.6 مليار دولار، رغم انخفاضها بمقدار 8.9 مليارات دولار نتيجة تراجع أسهم الشركة بنسبة 6%.

ستيف بالمر

الرئيس التنفيذي السابق لشركة "مايكروسوفت"، بلغت ثروته 123.5 مليار دولار، مع تراجع طفيف قدره 500 مليون دولار.

جينسن هوانغ

الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، دخل قائمة العشرة الأوائل بثروة بلغت 118 مليار دولار، بعد ارتفاع أسهم "إنفيديا" بنسبة 171% في عام 2024.

وتعكس هذه القائمة الديناميكيات المتغيرة في الاقتصاد العالمي، مع استمرار هيمنة قطاع التكنولوجيا على ثروات الأفراد الأكثر ثراءً في العالم.