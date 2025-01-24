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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يصدر عفوا عن 23 ناشطاً مناهضاً للإجهاض

ترامب
ترامب
القسم الخارجي
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أنه أصدر عفوا عن 23 ناشطا مناهضا للإجهاض اتهموا في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وقال للصحفيين المجتمعين في المكتب البيضاوي إنهم "ما كان ينبغي محاكمتهم".

وأضاف ترامب: “لقد تمت محاكمة 23 شخصاً، ولم يكن ينبغي محاكمتهم.. كثير منهم من كبار السن، ولا ينبغي محاكمتهم، إنه لشرف عظيم أن أقوم بالتوقيع على هذا، وسيكونون سعداء للغاية”.

ولم يذكر الرئيس الأمريكي اسم من حصل على العفو.

من المقرر أن يلقي ترامب خطابًا في المسيرة السنوية من أجل الحياة في رسالة فيديو مسجلة مسبقًا يوم الجمعة، حسبما قال مصدران لشبكة CNN في وقت سابق من يوم الخميس.

وكمرشح، تأرجح ترامب بين الترويج لدعمه من قبل المدافعين عن مناهضة الإجهاض بينما ظل يدعي أنه لن يوقع على حظر فيدرالي للإجهاض.

ترامب جو بايدن مناهضا للإجهاض

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