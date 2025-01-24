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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحذير عاجل من البريد المصري لملايين العملاء.. ما القصة؟

أصدر البريد المصري تحذيرًا عاجلًا للمواطنين من رسائل نصية مشبوهة تتضمن روابط تستهدف سرقة بياناتهم الشخصية.
أصدر البريد المصري تحذيرًا عاجلًا للمواطنين من رسائل نصية مشبوهة تتضمن روابط تستهدف سرقة بياناتهم الشخصية.
عبد العزيز جمال
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أصدر البريد المصري تحذيرًا عاجلًا للمواطنين من رسائل نصية مشبوهة تتضمن روابط تستهدف سرقة بياناتهم الشخصية.

 وفقًا للبيان الرسمي الذي صدر، كشف البريد المصري عن رصد رسائل نصية متكررة واردة لبعض عملائه من أرقام هواتف محلية ودولية، هذه الرسائل تدعي أنها مرسلة من البريد المصري وتطلب من المستلمين تحديث بياناتهم الشخصية من أجل تسليم طرود أو بعائث بريدية، ولكن، تتضمن هذه الرسائل روابط مشبوهة تهدف إلى اختراق الحسابات الشخصية وسرقة البيانات الحساسة.

البريد المصري

الرسائل ليست صادرة من البريد المصري

أكد البريد المصري في بيانه الرسمي أن هذه الرسائل النصية ليست من مصدر رسمي، مشيرًا إلى أنه لم ولن يطلب من عملائه الضغط على أي روابط لاستكمال بياناتهم الشخصية أو دفع أي رسوم عبر الهاتف المحمول أو الرسائل النصية. 

كما أضاف أن البريد المصري لا يتعامل مع هذه الطرق في تحديث البيانات أو طلب أي رسوم شحن من عملائه، وبالتالي يجب على العملاء الحذر من هذه الأنواع من الرسائل.

ضرورة حماية البيانات الشخصية

شدد البريد المصري على أهمية عدم تقديم أي معلومات شخصية حساسة عبر هذه الرسائل أو الروابط غير الموثوقة، من بين المعلومات التي يحذر البريد المصري من الكشف عنها: الأرقام المسجلة خلف البطاقة المصرفية، تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة، الرقم السري، وأرقام بطاقات الهوية الشخصية.\

 كما أشار إلى ضرورة عدم إدخال هذه المعلومات في أي مواقع غير موثوقة أو عبر روابط لم يتم التحقق من صحتها، حيث أن هذه البيانات قد تُستخدم لاحقًا في عمليات احتيال.

البريد المصري

كيف تحمي نفسك من الاحتيال؟

لحماية نفسك من الاحتيال الإلكتروني، ينصح البريد المصري بعدم الضغط على أي روابط واردة في الرسائل المشبوهة، إذا تلقى المواطن رسالة تدعي أنها من البريد المصري أو تطلب منه تحديث بياناته الشخصية، يجب عليه تجاهل الرابط وعدم الرد على الرسالة.

كنا يجب على الجميع التأكد من هوية المصدر وعدم إعطاء أية معلومات شخصية عبر قنوات غير موثوقة.

التواصل مع البريد المصري للاستفسارات

أوضح البريد المصري أنه في حال ورود أي استفسارات أو شكاوى، يمكن للعملاء الاتصال مباشرة بالخط الساخن 16789، عبر هذا الرقم، يمكن للعملاء الحصول على توجيه مباشر أو الإبلاغ عن أي رسائل مشبوهة أو محاولات احتيالية قد يتعرضون لها.

البريد المصري البريد تحديث البيانات رسائل نصية متكررة اختراق الحسابات الشخصية

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