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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يلغي إجراءات الحماية الأمنية لوزير الخارجية الأمريكي السابق

وزير الخارجية الامريكي السابق مايك بومبيو
وزير الخارجية الامريكي السابق مايك بومبيو
القسم الخارجي
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ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجراءات الحماية الأمنية لوزير الخارجية السابق في إدارته مايك بومبيو، الذي حصل على حماية مستمرة؛ بسبب تهديدات من إيران بعد اتباع سياسة متشددة تجاه البلاد خلال إدارة ترامب الأولى، حسبما أعلنت ثلاثة مصادر مطلعة على هذه الخطوة لشبكة CNN.

ويأتي قرار تجريد بومبيو من تفاصيله الأمنية في وزارة الخارجية الأمريكية، والذي أوردت صحيفة نيويورك تايمز لأول مرة، بعد وقت قصير من إنهاء ترامب لتفاصيل الخدمة السرية التي تم تعيينها لمستشاره السابق للأمن القومي، جون بولتون.

وعندما سأل الصحفيون ترامب الخميس عن تجريد المسؤولين السابقين من الأمن، قال: "عندما تكون لديك الحماية، لا يمكنك الحصول عليها لبقية حياتك"، مضيفا: "أنت لا تريد تفاصيل كبيرة عن الناس". حراسة الناس بقية حياتهم. أعني أن هناك مخاطر على كل شيء”.

وشارك بومبيو بعمق في تشكيل السياسة تجاه إيران ولعب دورًا في تنفيذ أمر ترامب باغتيال القائد العسكري الإيراني الكبير قاسم سليماني في أوائل عام 2020.

وقالت وزارة العدل إن الحكومة الإيرانية سعت للانتقام من كبار مسؤولي ترامب الذين شاركوا في القتل، بما في ذلك بومبيو وبولتون، وكلاهما من الصقور ضد إيران. وكان بولتون وبومبيو هدفين لمؤامرة اغتيال إيرانية تم إحباطها، وفقا لوزارة العدل.

وقد أعرب مسؤول استخباراتي سابق عن انزعاجه من هذه التحركات، وقال لشبكة CNN: “سيُقتل شخص ما. هناك تهديد إيراني جدي وذو مصداقية ضد بومبيو وبولتون”.

وقال مسؤول سابق آخر في الأمن القومي إن قرار ترامب بالقيام بذلك "هو محض حقد وتفاهة، ومن الأفضل لترامب أن يأمل ألا يؤذي الإيرانيون أحد هؤلاء الأشخاص".

وظل ترامب نفسه هدفا لإيران بسبب مؤامرة قتل سليماني. وطلب فريقه تعزيز الأمن في الصيف الماضي بعد تلقي إحاطات قالت فيها إدارة بايدن إن إيران لا تزال تخطط لقتله.

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي وزارة الخارجية جون بولتون مايك بومبيو إدارة ترامب الأولى

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