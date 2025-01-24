فضـ.يحة.. السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض مدينة بأكثر من 326 ألف دولار

أفادت حملة السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت للكونجرس 2022، يوم الخميس، بأنها مدينة بأكثر من 326 ألف دولار من الديون المستحقة، وكشفت عن مئات الآلاف من الدولارات من الديون التي لم يتم الكشف عنها سابقًا في سلسلة من التقارير المقدمة إلى المنظمين الفيدراليين.

عدلت الحملة أكثر من عشرة تقارير على مدار العامين الماضيين، وفقًا للملفات المقدمة يوم الخميس إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية، والتي تظهر أن المرشحة الجمهورية السابقة في نيو هامبشاير تدين بآلاف المبالغ المستردة للمانحين الذين قدموا المزيد من الحد القانوني خلال انتخابات 2022 غير الناجحة. مُنَاقَصَة.

كانت السكرتيرة الصحفية أول من قدم تقريرًا عن التعديلات.

والمبلغ الإجمالي الذي تفيد الحملة حاليًا بأنها مدينة به، حوالي 326000 دولار، أعلى بكثير مما أظهره في تقريرها الأخير، في نهاية أكتوبر من العام الماضي، عندما كشف تقرير الربع الثالث عن ما يزيد قليلاً عن 105000 دولار من الديون المستحقة.

تم الوصول إليه للتعليق، وعزا إريك براون، محامي شركة Ax Capital، وهي الشركة التي تعاملت مع الامتثال لحملة Leavitt، التعديلات إلى خطأ كتابي حدث في عام 2022، وقال إن شركته تعمل مع لجنة الانتخابات الفيدرالية لحل المشكلة.

وقال براون في بيان "تم إجراء تحقيق من قبل لجنة الانتخابات الفيدرالية من خلال ملف مزدوج وتم فصل الموظف المعني.

وأضاف: “تم إجراء هذه التعديلات بناءً على تعليمات لجنة الانتخابات الفيدرالية بعد مراجعة دقيقة لسجلات جمع التبرعات للحملة بعد الانتخابات، ولا تنطوي على أي أفعال أو أخطاء أو إغفالات من جانب المرشح”. "تعمل شركة Ax Capital مع لجنة الانتخابات الفيدرالية لمعالجة القضايا العالقة، والتي لم يكن أي منها يتعلق بالمرشح بشكل مباشر، ولا يكون المرشح مسؤولاً شخصيًا أبدًا عن تعويضات اللجنة."

يتطلب القانون الفيدرالي من المرشحين الذين يتلقون مساهمات زائدة إعادتها في غضون 60 يومًا.

ومما زاد الصورة تعقيدًا بالنسبة إلى ليفيت، أن الحملة أفادت أيضًا بوجود ما يزيد قليلاً عن 8000 دولار نقدًا. ولتسوية أي ديون لم يتم حلها تتعلق بالمساهمات المفرطة، يمكن ليفيت - الذي يشغل حاليًا منصب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض - أن يقطع شيكًا شخصيًا أو سيحتاج إلى التماس المساهمات، الأمر الذي قد يثير مخاوف أخلاقية.