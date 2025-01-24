الأمن الروسي: احتجاز طيار مدني بتهمة الخيانة العظمى

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي احتجاز طيار مدني في كراسنودار لتمويله القوات الأوكرانية وفتح قضية بتهمة "الخيانة العظمى".

واعتقلت السلطات الروسية، في وقت سابق 4 أشخاص خططوا لتنفيذ انفجار بمكان مزدحم في "يكاترينبورج" وسط البلاد.

وفي سياق آخر، أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها سترد على استهداف الأراضي الروسية بصواريخ أتاكمز الأمريكية.

وقالت ‏الدفاع الروسية، إنها أسقطت جميع صواريخ ATACMS الـ8 الأمريكية الصنع التي استخدمت لشن هجمات على الاتحاد الروسي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات "المركز" الروسية تمكنت من تحييد نحو 440 جنديا أوكرانيا وتدمير دبابة ومركبة قتالية للمشاة و 3 ناقلات جند مدرعة.