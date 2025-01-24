الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة وأمطار وصقيع يضرب هذه المناطق| فيديو

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، حيث سيشهد اعتدالًا خلال ساعات النهار، خاصة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، بينما ستسود أجواء شديدة البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية في برنامج «صباح البلد»، مع أحمد دياب وعبيدة أمير، عبر قناة صدى البلد، أن الشبورة المائية ستكون كثيفة في ساعات الصباح الباكر على مناطق شمال البلاد وصولًا إلى شمال الصعيد، مشيرة إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، لكنها لن تؤثر على الأنشطة اليومية.

وأوضحت أن جنوب سيناء وجنوب البلاد سيشهدان دفئًا نسبيًا نهارًا، ولكن البرودة ستشتد ليلًا، كما أن هناك اضطراب في الملاحة البحرية سيؤثر على البحر الأحمر وخليج السويس، مع ارتفاع سرعة الرياح إلى ما بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، وارتفاع الأمواج إلى ما بين مترين وثلاثة أمتار، مما يجعل البحر غير مؤهل لأعمال الصيد والملاحة البحرية.

وأكدت منار غانم أن درجات الحرارة ستظل أعلى من معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام بفارق درجة إلى درجتين، وتوقعت أن تسجل القاهرة الكبرى نهارًا درجات تتراوح بين 20 و21 درجة مئوية، بينما تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 12 و13 درجة، ما يعكس الفارق الكبير بين حرارة النهار والليل.

وأشارت منار غانم إلى أن الشبورة المائية قد تستمر حتى السابعة صباحًا في بعض المناطق، خاصة خلال فصل الشتاء، حيث تزداد كثافتها بسبب انخفاض درجات الحرارة ليلاً، كما أن الشبورة لن تؤثر بشكل كبير على حركة المرور، ولكنها تتطلب الحذر من السائقين، خصوصًا في الصباح الباكر.

ونبّهت الدكتورة منار غانم إلى أهمية ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر، مع استمرار فصل الشتاء لشهرين آخرين.