ملحمة كفاح.. القوات المسلحة تهنئ وزير الداخلية ورجال الشرطة بمناسبة العيد الـ 73

بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى برقيـة تهنئـة للواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لعيد الشرطة

والذى يوافق يوم 25/01/2025.



وجاء في نص البرقية: اللواء محمود توفيق وزير الداخليـــة، يطيب لي أن أبعث إليكم ولرجال الشرطة بخالص التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين

لعيد الشرطة تلك الذكرى التي جسدت الدور البطولي الذى قدمه أبطال الشرطة البواسل حين تصدوا لقوات الاحتلال بمدينة الإسماعيلية عام 1952 مجسدين ملحمة كفاح ونضال ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود لرجال الشرطة المصرية.



وتابع وزير الدفاع: "وبهذه المناسبة الوطنية الخالدة فإنني ورجال القوات المسلحة نعرب لكم عن خالص الاعتزاز والتقدير للدور الوطني العظيم الذى يقوم به رجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية والحفاظ على الحالة الأمنية المستقرة بكافة ربوع الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات.



واختتم: "وفقكم الله ورعاكم وحفظكم للوطن رجالاً أمناء على أمنه وسلامته، وكل عام وأنتم بخير".