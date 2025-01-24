أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 24-1-2025

ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات اليوم، الجمعة 24 يناير 2025، بمتوسط يقل عن درهم واحد في جميع الأعيرة، وسط تراجع المعدن النفيس عالميًا. سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 335.75 درهم للجرام، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 301.00 درهم. كما ارتفع سعر الجنيه الذهبي إلى 2408.00 درهم.

أسعار الذهب اليوم في الإمارات

سعر الذهب عيار 24: 335.75 درهم

سعر الذهب عيار 22: 310.75 درهم

سعر الذهب عيار 21: 301.00 درهم

سعر الذهب عيار 18: 258.00 درهم

سعر الذهب عيار 14: 198.50 درهم

سعر الذهب عيار 12: 170.25 درهم

سعر الأونصة: 10,443.00 درهم

سعر الجنيه الذهب: 2,408.00 درهم

سعر الأونصة بالدولار: 2,772.90 دولار

تغيرات أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات اليوم بمتوسط يقل عن درهم واحد في جميع الأعيرة، وسط تراجع المعدن النفيس عالميًا.

أسعار الذهب المختلفة

تختلف أسعار الذهب في الإمارات حسب العيار، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 335.75 درهم للجرام، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 301.00 درهم.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهبي إلى 2408.00 درهم، مما يعكس زيادة ملحوظة في أسعار الذهب اليوم.

سعر الأونصة

بلغ سعر الأونصة الذهبية 10,443.00 درهم، مما يعكس تقلبات الأسعار اليومية.

تظل أسعار الذهب في الإمارات مراقبة مستمرة للمستثمرين والمتخصصين، حيث تؤثر على الاقتصاد الوطني والاستثمارات الذهبية.