موعد مباراة منتخب مصر وسلوفينيا في بطولة العالم لكرة اليد

يخوض منتخب مصر لكرة اليد مواجهة حاسمة أمام نظيره السلوفيني في إطار منافسات الدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد.

موعد مباراة منتخب مصر وسلوفينيا في بطولة اليد

ستقام المباراة اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

تمثل هذه المباراة أهمية كبيرة لمنتخب مصر حيث ستحدد فرص تأهله إلى الدور ربع النهائي.

بعد الخسارة أمام أيسلندا في المباراة الأولى بالدور الرئيسي، يحتاج منتخب مصر للفوز بهذه المباراة لتعزيز فرص تأهله.

الترتيب: يتساوى منتخب مصر مع سلوفينيا وكرواتيا في عدد النقاط، ولكن يختلف في فارق الأهداف.

ويلعب المنتخب مباريات متتالية في فترة زمنية قصيرة، جميع المنتخبات المشاركة في الدور الرئيسي تتمتع بقدرات عالية.

تعتبر مواجهة مصر وسلوفينيا من أهم المباريات في مشوار المنتخب المصري ببطولة العالم لكرة اليد. ويسعى الفراعنة لتحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل إلى الدور القادم.