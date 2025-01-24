وكيل تعليم الغربية يتفقد لجان النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية العامة والمهنية

تفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم ، مقار لجان النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية العامة والمهنية، بإدارات شرق طنطا ،غرب طنطا ،قطور ،حيث من المقرر أن تتم أعمال التقدير لجميع المواد الدراسية التي أدى بها الطلاب الإمتحان، والبالغ عددهم ٩٣٤٩٠ طالب بالشهادة الإعدادية العامة، و٤٨٨٦ طالب بالشهادة الإعدادية المهنية .

وجاء ذلك في إطار توجيهات السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد اللواء أشرف الجندى، محافظ الغربية.

أكد وكيل الوزارة على ضرورة مراعاة الدقة، والجودة، والانضباط في العمل، وتجنب الأخطاء تحقيقاً لصالح جميع الطلاب، وعدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب، مؤكداً بضرورة الالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، والإلتزام بعدم إستخدام الهاتف المحمول، وكذلك عدم التدخين داخل اللجان، واتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة أثناء العمل داخل اللجان، ونظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.

كما صرح وكيل الوزارة أن لجان التقدير جاهزة لبدء عملها اعتبارا من الغد ولحين الانتهاء من كافة كراسات الإجابة يأتى بعدها دور لجنة النظام والمراقبة في عمليات الرصد الورقي والالكتروني والمراجعات النهائية تمهيدا لاستخراج النتيجة بعد الإعتماد من معالى اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية ،متمنياً لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.