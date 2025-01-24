مفتي الجمهورية: تعطيل أعمال الناس بدعوى أداء الصلاة فهم قاصر.. (فيديو)

أجاب الدكتور نظير محمد عيّاد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عن تساؤل حكم استباحة الصلاة لتعطيل مصالح الناس، قائلا: إن هناك ما يعرف بحق الله وحق العباد، لافتاً إلى أن الانسان مطالب بأن يوازي بين الأمرين وألا يفرط في حق على حسب حق آخر.

وأضاف مفتي الجمهورية في لقائه ببرنامج “اسأل المفتي” مع الإعلامي حمدي رزق على قناة صدى البلد، أنه يجب أن يكون هناك حركة تنظيمية بحيث لا يطغى فيها مثل هذه الأفعال.

وتابع عياد، بأن تعطيل أعمال الناس بدعوى أنه يؤدي حق الله فهم قاصر، خصوصاً وأن الصلاة لا تتجاوز دقائق لأدائها.