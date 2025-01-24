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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فحص وعلاج 1170 حالة بقافلة وتقديم 3500 خدمة طبية في قرية ببنى سويف

قافلة طبية في بني سويف
قافلة طبية في بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم
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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف،سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكو مة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة .

 

 جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،أعدته"د.سماح جاد وكيل وزارة الصحة" بشأن قيام إدارة القوافل،بتنفيذ قافلة طبية"على مدى يومي "الأربعاءوالخميس 22 و23 يناير الجاري" بقرية باها  مركز بني سويف،من 8عيادات في7تخصصات (الباطنة،الأطفال ،الجراحة،النساء ، عظام  ،الجلدية  ،تنظيم الأسرة ) وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1170مريض وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 130،معمل طفيليات 36،حالات  أشعة عادية 12،استصدار4قرارات للعلاج على  نفقة دولة، تحويل حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج  ،موجات فوق صوتية  30 حالة.

 

 وعلى هامش القافلة  تم عقد ندوات تثقيف صحي لعدد  160 مواطنا، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من  فيروس كورونا،متابعة الحمل،تنظيم الأسرة،سرطان الثدى،سلامة الغذاء،سوء استخدام الأدوية،الرضاعة الطبيعيةوالتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة )،فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد  300مواطن ومجموع الخدمات التى قدمت للمواطنين القافلة 3505 خدمة

 

تجدر الإشارة إلى الدعم النوعي الذي تحظى به تلك القوافل من الوزارة ، حيث يتم تنفيذها تحت إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور ياسر خيري منسـق القوافل العلاجية بالمديرية والدكتور محمد خلف مسئول الإمداد الطبي،الأستاذ طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري،الأستاذ عيد فرج مسئول معلومات القوافل،الأستاذ أحمد عجمي مسئول إعداد وتجهيز العيادات.

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