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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حكايات محامية الستات.. مؤلف جديد من ساحات المحاكم بمعرض الكتاب

محامية الستات
محامية الستات
إسلام مقلد
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يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الجديدة إصدار العديد من الكتب والروايات للكتاب المصريين والأجانب التي تكون موجودة في دور النشر المشاركة في المعرض.

وتحظى كل نسخة من معرض القاهرة الدولي للكتاب بوجود أفكار جديدة للمنافسة وسط العدد الكبير من المؤلفات التي ترى النور لأول مرة.

ويتواجد في المعرض مولود أدبي جديد، وفريد في خط كتابته لمحامية الستات إيمان محسن، إذ يمزج بين القصص القصيرة مع حكي الروايات ومعهما دروس قانونية مستقاة من رول الحياة الواقعية لعامة المصريين ومن ساحات المحاكم المصرية.

وسعت الكاتبة إيمان محسن في تجربتها الجديدة لسرد القصص الواقعية التي تتكرر يوميا في ساحات العدالة خاصة محاكم الأسرة وفي قانون الأحوال الشخصية، حيث إن الكاتبة أضافت حبكتها الدرامية مع الحفاظ على أصل الحكاية وتفاصيل حدوثها حتى لا تُفرغ من مضمونها.

ويحوي الكتاب بين سطوره عبر قانونية ربما يحتاج إليها البعض لا سيما العنصر النسائي في حياتهم حفاظا على حقوقهن التي قد تضيع بغير قصد، نظرا لأن مواد القانون مكتوبة للمتخصصين ولكن في هذا الكتاب تم تبسيطها في حواديت تناسب جميع المستويات الاجتماعية والثقافية.

معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض القاهرة الدولي محامية الستات إيمان محسن

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