أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة .. اعرف الجرام بكام

عرضت قناة العربية تقريرًا مفصلًا عن تطورات أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة، وعيار الذهب 21 الأشهر في مصر.

تواصل أسعار الذهب في مصر تسجيل تغيرات ملحوظة مدفوعة بعوامل محلية ودولية تؤثر على حركة السوق، واليوم الجمعة، 24 يناير 2025، شهدت محلات الصاغة تحديثات جديدة على أسعار الذهب بمختلف العيارات، ما يعكس تأثيرات مباشرة على قرارات الشراء والبيع.

أسعار الذهب اليوم بالجنيه المصري

عيار 24:

بلغ سعر الجرام 4411.5 جنيه للبيع و4382.75 جنيه للشراء. يُعد هذا العيار الأكثر نقاءً بنسبة 99.9% من الذهب الخالص، ويُفضله المستثمرون للسبائك والاحتفاظ بالقيمة على المدى الطويل، إلا أن استخدامه في صناعة المجوهرات محدود نظرًا لليونته.

عيار 21:

سجل الجرام سعر 3860 جنيه للبيع و3835 جنيه للشراء. يعد هذا العيار الأكثر شيوعًا في السوق المصري، حيث يُستخدم في صناعة المجوهرات كالسلاسل والخواتم، يجمع بين الجودة والسعر المناسب، ما يجعله الخيار الأول للمستهلكين.

عيار 18:

بلغ سعر الجرام 3308.5 جنيه للبيع و3287.25 جنيه للشراء. يحتوي على 75% من الذهب الخالص ويتميز بألوانه المتنوعة، مما يجعله مفضلاً للمجوهرات اليومية ذات التكلفة المعقولة.

عوامل تؤثر على أسعار الذهب

السوق العالمية:

تتأثر أسعار الذهب في مصر بالتقلبات في البورصات العالمية، وأي زيادة في الطلب الدولي أو تقلبات الأوضاع الاقتصادية تؤدي إلى ارتفاع الأسعار محليًا.

الطلب المحلي:

يرتفع الطلب على الذهب خلال المواسم الاجتماعية مثل حفلات الزفاف والأعياد، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار نتيجة الإقبال المتزايد.

قيمة الجنيه المصري:

أي تراجع في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية يؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب نتيجة الاعتماد على الاستيراد.

دور المصنعية في تحديد السعر النهائي

تُضاف تكلفة المصنعية إلى سعر الجرام الخام، وهي تختلف حسب التصميم والمحلات، قد تتراوح بين 100 و300 جنيه للجرام، مع احتمالية زيادتها في المجوهرات ذات التفاصيل الدقيقة، لذلك، يُنصح المشتري بمراجعة تكلفة المصنعية قبل اتخاذ قرار الشراء.

نصائح للمشترين

مع التغيرات المستمرة في الأسعار، ينصح الخبراء بمتابعة السوق بشكل يومي لتحديد أفضل وقت للشراء، ويمكن أن تستمر أسعار الذهب بالتقلب خلال الأيام المقبلة تبعًا لتغيرات الأوضاع الاقتصادية محليًا وعالميًا.

ختامًا، يُظهر السوق المصري تباينًا ملحوظًا في أسعار الذهب بين العيارات المختلفة، مما يمنح المشترين خيارات متعددة تناسب احتياجاتهم، سواء للاستخدام اليومي أو الاستثمار طويل الأجل.