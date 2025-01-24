العامة للاتصالات تهنئ الشرطة المصرية بعيدها الـ 73

هنأت النقابة العامة للعاملين بشركات الاتصالات، برئاسة محمد حنفي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشرطة المصرية، بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الشرطة المصرية الـ73، والذي يوافق 25 يناير من كل عام.

وأشار رئيس النقابة، إلى الدور الوطني الهامّ الذي تُؤدّيه الشرطة المصرية في حماية الأمن والأمان واستقرار الوطن، مشيداً بِجهودِها المُخلصة في مُحاربة الإرهاب والجريمة وحفظ النظام العام.

وقال حنفي، إنّ عيد الشرطة هو عيدٌ لجميع المصريين، عيدٌ يُجسّد التضحيات الجسيمة التي يُقدّمها أبطال الشرطة في سبيل حماية الوطن والمواطنين".

من جانبه، عبّرَ محمد كامل، الأمين العام للنقابة، عن فخره وإعتزازه بِجهودِ الشرطة المصرية، مؤكداً على أهمية التعاون بين جميع مؤسسات الدولة في بناء مصر الحديثة. وقال كامل: "إنّ الشرطة المصرية هي درع الوطن وسيفه، وهي رمزٌ للأمان والاستقرار، ونحن في النقابة العامة للإتصالات نُقدّر جهودها ونُهنّئها بِهذا اليوم العظيم".

وأكدت النقابة وقوفها إلى جانب الشرطة المصرية في مُحاربة جميع أشكال الإرهاب والجريمة، وتُؤكّد على أهمية التعاون بين جميع مؤسسات الدولة في بناء مصر الحديثة والآمنة.