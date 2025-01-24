5 سيارات رياضية بتوقيع الصانع الصيني في مصر.. بالأسعار

استطاع الصانع الصيني أن يعزز من تواجده بقوة داخل السوق المصري، بعد طرح الكثير من السيارات المتنوعة، منها سيارات الفئة الرياضية التي تنتمي إلى طرازات الـ SUV المتعددة الاستخدام، والتي تمكنت من تحقيق شعبية كبيرة محليًا.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات صينية من الفئة الرياضية تتضمن أبرز المواصفات وأحدث الأسعار في مصر.

جي أي سي EMKOO

1 - جي أي سي EMKOO

تأتي السيارة جي أي سي EMKOO بقدرات فنية تتضمن محرك 1500 سي سي تيربو، 4 سلندر، بقوة 177 حصانا، و270 نيوتن متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك DSG، مع قدرات الدفع الأمامي للعجلات.

تتراوح أسعار السيارة جي أي سي EMKOO بين 1,345,000 جنيه و 1,570,000 جنيه.

بايك بي جي 30

2 - بايك بي جي 30

تأتي السيارة بايك بي جي 30 بمحرك رباعي الأسطوانات، يمكنه ضخ قوة قدرها 154 حصانا، و230 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء DSG، مكون من 7 نقلات، مع معدل استهلاك للوقود بنسبة 6.4 لتر لكل 100 كيلومتر.

تقدم السيارة بايك بي جي 30 بأسعار تبدأ من 1,689,900 جنيه للفئة الأولى، و1,789,900 جنيه للفئة الثانية.

شانجان سي اس 55 بلس

3 - شانجان سي اس 55 بلس

تستمد السيارة شانجان سي إس 55 بلس قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يتمكن من إنتاج قوة قدرها 185 حصانا و300 نيوتن متر من عزم الدوران، وبناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

تبدأ أسعار السيارة شانجان سي إس 55 بلس من 1,290,000 جنيه إلى 1,475,000 جنيه.

هافال جوليان

4 - هافال جوليان

دعمت السيارة هافال جوليان بناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك، طراز DSG مع تقنيات الدفع الأمامي، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي "تيربو"، يستطيع ضخ قوة قدرها 152 حصانا و233 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

تقدم السيارة هافال جوليان بسعر يبدأ من 1,150,000 جنيه حتى 1,370,000 جنيه.

شيري تيجو 7 برو

5 - شيري تيجو 7 برو

تعتمد السيارة شيري تيجو 7 برو على محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي "تيربو"، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 154 حصانا و210 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT بقدرات أوتوماتيكية الأداء وبتقنية الجر الأمامي للعجلات.