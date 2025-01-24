قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام فلسطينى: تعزيزات عسكرية إسرائيلية تصل جنين من حاجز الجلمة
والدة الشهيد عمر القاضي: ابني اتقبل في النيابة واستشهد قبل النتيجة بأيام | فيديو
طقس 25 يناير .. الأرصاد : أجواء معتدلة نهارا شديدة البرودة ليلًا
بعد العش وجراديشار .. صفقات نارية جديدة على رادار الأهلي
صور | الأسيرات الإسرائيليات المنتظر الإفراج عنهن من غزة .. غدا
بكري: تسليم الوحدات السكنية في رفح يثبت زيف الإخوان عن تجهيزها للفلسطينيين .. فيديو
ترتيب مجموعة مصر بـ مونديال اليد بعد الفوز على سلوفينيا
قيادي بـ«مستقبل وطن»: 25 يناير رسالة للعالم أن مصر في أمن وأمان برجال الشرطة الأوفياء
بيلعب ساعتين حجز | نجم الأهلي يخرج بتصريح صادم عن زيزو
هدخّلك الجنة يا أمي .. ماذا قال عمر القاضي قبل استشهاده في العريش | فيديو
اصرف 1000 جنيه بالبطاقة.. مواعيد صرف 5 حكومية للعمالة غير المنتظمة بعد الزيادة
عاصفة مغناطيسية مرتقبة تضرب الأرض .. هل ينقطع الإنترنت والاتصالات؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

القصة الكاملة .. جامعة طنطا تحقق إنجازا في النشر الدولي

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي
×

شهدت جامعة طنطا إحدى قلاع الأبحاث العلمية في قلب جامعات الدلتا إنجازا لمكانتها التعليمية والتربوية منذ مراحل تأسيسها في منتصف القرن الماضي فضلا عن امتلاكها الآلاف من نوابغ أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والباحثين الدراسات العليا الأمر الذي أصبح عامل جذب لكافة الدارسين من داخل وخارج مصر من مختلف الجنسيات العربية والإفريقية والدولية وغيرها طوال العقود والسنوات  الماضية.


في المقابل أكد القائم بعمل رئيس جامعة طنطا  الدكتور محمد حسين أن  تحقيق الجامعة طفرة جديدة في مؤشر Nature Index حيث تقدمت 1197 مركزاً على المستوى العالمي لتصبح في الترتيب 1803 عالمياً بين 5133 جامعة للعام 2024 مقارنة بالترتيب 3000 للعام السابق، أما على المستوى القاري .


كما أشار "حسين" أن جامعة طنطا  تقدمت إلي  95 مركزاً لتحقق الترتيب 27 بين 258 جامعة أفريقية مقارنة بالترتيب 122 للعام السابق، وعلى الصعيد المحلي فقد تقدمت جامعة طنطا 15 مركزاً لتصبح في الترتيب 5 بين 31 جامعة مصرية مقارنة بالترتيب 20 للعام السابق.

وأفاد القائم بعمل رئيس الجامعة أن الجامعة صنفت في 4 مجالات حيث جاء ترتيبها في مجال العلوم الصحية في المركز الثاني محلياً بين 21 جامعة مصرية، أما على المستوى القاري فقد جاءت في المركز 15 بين 151 جامعة أفريقية، كما جاءت في المركز 691 عالميا بين 2452 جامعة على المستوى العالمي، كما جاءت ضمن أعلى 15 جامعة مصرية في مجالات العلوم البيولوجية والكيمياء والعلوم الفيزيائية، وجاء ترتيب مستشفيات طنطا الجامعية في العلوم الصحية في المركز الثاني ضمن 12 مستشفى ومعهد ومؤسسة صحية مصرية، كما جاءت في المركز 32 ضمن 152 مستشفى ومعهد ومؤسسة صحية أفريقية، وفي المركز 1827 ضمن 5014 مستشفى ومعهد ومؤسسة صحية عالمية.

كما كشف  القائم بعمل رئيس الجامعة أن هذه الطفرة غير المسبوقة تأتي نتاج لما تطبقه الجامعة من استراتيجيات تدعم منظومة البحث العلمي، اتساقاً مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تحت مظلة رؤية مصر 2030، وما تقوم به الفرق البحثية المنتسبة للجامعة من مجهودات في هذا السياق، مؤكداً على استمرار دعم الجامعة لباحثيها وأعضاء هيئة التدريس المتميزين شركاء الإنجاز، لتحسين جودة المخرجات البحثية للجامعة بما يضمن نشر الأبحاث الصادرة عنها في أفضل المجلات العلمية العالمية وأكثرها تميزاً.

في المقابل كشف  الدكتور حاتم امين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن النتيجة المذكورة تشير إلى ترتيب جامعة طنطا بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية فقط، حيث أن مؤشر Nature Index لا يقتصر على تقييم الجامعات فقط، ولكن يقوم بتصنيف كافة المؤسسات التي تنشر أبحاث علمية بما فيها الجامعات والمستشفيات والمعاهد الصحية، ويعد مؤشر نيتشر هو أحد مؤشرات أداء البحث المؤسسي. حيث تعتمد مقاييس count & Share على ناتج النشر للمؤسسة في 145 مجلة للعلوم الطبيعية والصحية والتي تشمل العلوم البيولوجية والكيمياء والبيئة وعلوم الأرض والعلوم الصحية والعلوم الفيزيائية حيث يتم اختيار المجلات بناءً على سمعتها من قبل لجان من العلماء الرائدين في مجالاتهم، كما يأخذ العديد من العوامل الأخرى في الاعتبار مثل جودة الأبحاث، حيث تم تقييم المخرجات البحثية للجامعات للعام 2024 عن الفترة من 1/10/2023 إلى 30/9/2024.

مؤشر Nature Index لا يعكس حجم النشر الإجمالي لأبحاث المؤسسة ككل، ولكن يقتصر في التقييم على المجلات التي تحظى بسمعة متميزة في مجالات العلوم المذكورة.

جامعة طنطا الباحثين عالميا علمي مراكز متقدمة تفوق والدارسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الاول 2025

نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2025 بالاسم ورقم الجلوس .. الآن

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم .. ظهرت الآن

البنك الأهلي

رسالة عاجلة من البنك الأهلي المصري لعملائه

نانسي عجرم وزوجها

مصادر مقربة: طلاق نانسي عجرم من زوجها فادي الهاشم | خاص

الرئيس السيسي

قرارات جمهورية حاسمة تحمل رسائل طمأنينة للمواطنين

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2025

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2025 بالدرجات .. الآن

وزير الاسكان

قرار مهم من وزير الإسكان بشأن ارتفاع المباني وعدد الأدوار .. تفاصيل

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الاول 2025

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2025 بالدرجات.. ظهرت الآن

ترشيحاتنا

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

وزير التعليم العالي يوجّه شكرًا لـ رئيس الوزراء .. لهذا السبب

جانب من التكريم

فريق "ريهايدرو" بهندسة المطرية يفوز في مسابقة قادة المناخ

كتاب

وزيرا الاتصالات والثقافة يعلنان انطلاق تطبيق "كتاب" وتدشين مكتبة رقمية شاملة

بالصور

الأدوات البلاستيكية .. كارثة في المطابخ تتسبب في الاصابة بالسرطان

مخاطر إستخدام الأدوات البلاستيكية في المطبخ
مخاطر إستخدام الأدوات البلاستيكية في المطبخ
مخاطر إستخدام الأدوات البلاستيكية في المطبخ

كدمات واحمرار أبرزها .. علامات على اليد تشير لمرض الكبد

علامات على اليد تشير لمرض الكبد
علامات على اليد تشير لمرض الكبد
علامات على اليد تشير لمرض الكبد

مستقبل وطن يفتتح وحدة عناية القلب بمستشفى الأحرار في الزقازيق | صور

مستقبل وطن
مستقبل وطن
مستقبل وطن

3 أعراض تحذيرية تشير لمرض السكري .. احذرها

أعراض الإصابة بمرض السكري
أعراض الإصابة بمرض السكري
أعراض الإصابة بمرض السكري

فيديو

طلاق نانسي عجرم

طلاق نانسي عجرم.. تفاصيل مفاجئة تكشف ما حدث.. والجمهور مصدوم

اعتذار منة عرفة

بعد خلاف لمدة عامين .. منة عرفة تعتذر لـ إلهام شاهين وأشرف ذكي

جانب من الزيارة

القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر

ايمس سمير غانم وحسن الرداد

ربنا يسهل .. حسن الرداد يحسم جدل حمل ايمي الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: غزة: معركة البقاء والصمود أمام مأساة متجددة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: تحديات الرئيس الـ47 للولايات المتحدة

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة نيت حتب

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

المزيد