بكري: تسليم الوحدات السكنية في رفح يثبت زيف الإخوان عن تجهيزها للفلسطينيين .. فيديو

علق الإعلامي مصطفى بكري، على تسليم محافظة شمال سيناء عقود وحدات سكنية للمستحقين بمدينة رفح الجديدة، قائلا: "يثبت زيف الإخوان عن تجهيزها للفلسطينيين".

وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: “ما تقوم به الدولة المصرية يمثل ردا قويًا على المزاعم التي روجها إعلام الإخوان الإهاربي لفترة طويلة حول تهجير أهالي سيناء قسريًا وتفريغ المنطقة”.

وأشار الإعلامي مصطفى بكري إلى أن الجهود المبذولة في سيناء تعكس إصرار الدولة على البناء والتعمير بشكل غير مسبوق، مع التزام واضح بعدم التفريط في شبر واحد من أراضي سيناء.