بقوة 4.7 ريختر .. زلزال قوي يضرب إثيوبيا اليوم

شهدت إثيوبيا اليوم عدة زلازل بمنطقة الاخدود الإثيوبي بقوة 4.4 لـ 4.7 درجة على مقياس ريختر وبلغ إجمالي عدد الزلازل خلال الـ 35 يوم الأخيرة 171 زلزالا.

زلزال إثيوبيا

وقال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية إن وسائل الاعلام الاثيوبية أكدت وقوع اكثر من زلزال اليوم الجمعة في منطقة الاخدود .

وتابع شراقي عبر صفحته الشخصية : اذا استمر عدم استخدام مياه من بحيرة سد النهضة لتشغيل التوربينات فسوف يتم إعادة فتح بوابات التصريف مرة أخرى لتفريغ جزء من المياه المخزنة بمقدار 20 مليار م3 على الأقل، استعدادًا لاستقبال مياه الموسم الجديد الذى يبدأ فى يوليو القادم.

أكد عباس شراقي أن تخزين المياه فى سد النهضة مازال ثابتًا منذ 5 سبتمبر 2024 عند 638 مترا فوق سطح البحر بإجمالي 60 مليار متر مكعب مع السماح بإمرار الإيراد اليومى فقط وهو متغير حسب كمية المياه التى تصرف من بحيرة تانا والتى تبلغ حوالى 4 مليارات م3 سنويا من خلال النيل الأزرق ونهر بليس الذى يصب فى النيل الأزرق قبل سد النهضة مباشرة، وقليل من مياه الأمطار الخفيفة.

يبلغ متوسط الايراد اليومي خلال يناير الجاري حوالي 25 مليون متر مكعب، وسوف ينخفض إلى 16 ثم 13 مليون متر مكعب فى فبراير ومارس، على الترتيب، وهذه الكمية لا تكفى لتشغيل كامل لتوربين واحد، والمفروض فى حالة تشغيل الأربعة توربينات أن يتم السحب من مخزون البحيرة بقدر ساعات التشغيل، إلا أن كمية المياه لم تقل عن 60 مليار متر مكعب، مما يؤكد ان التشغيل ضعيف جدًا أو على الأرجح أن الإيراد اليومي القليل يمر من أنفاق التوربينات دون أى إنتاج للكهرباء.