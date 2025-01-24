أستاذ علوم سياسية: مخاوف من نقل آلة الحرب إلى الضفة الغربية

أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن الضفة الغربية قد تصبح محور الاهتمام الإعلامي في الفترة المقبلة، في ظل المخاوف من تكرار السيناريو الذي شهدته غزة في الآونة الأخيرة.

أشار سلامة إلى أن هناك نوايا خبيثة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وإضعاف السلطة الوطنية في الضفة.

وفي مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، حذر سلامة من تكرار ما يحدث في مخيم جنين داخل مخيمات أخرى في الضفة الغربية، خاصة في ظل التصريحات الصادرة عن الاحتلال الإسرائيلي التي تشير إلى إمكانية نقل التصعيد إلى مناطق أخرى.

أوضح أن آلة الحرب الإسرائيلية قد تتوسع لتشمل الضفة الغربية، خاصة وأن الجبهات مفتوحة في لبنان وسوريا، ويسعى الاحتلال لفتح مزيد من الجبهات.

وتابع أستاذ العلوم السياسية قائلًا: "المخططات الإسرائيلية أصبحت واضحة"، مشيرًا إلى أن مصر كانت على دراية بهذه المخططات منذ البداية.

كما أكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحظى بدعم غير مشروط من الإدارة الأمريكية الجديدة، مما يعزز من قدرة إسرائيل على تنفيذ خططها.