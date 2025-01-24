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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

شقيق الشهيد عمر القاضي: "أخويا اتشاهد 4 مرات وهو يقاتــ.ـــل الإرهـ.ــابيين

شقيق الشهيد عمر القاضي
شقيق الشهيد عمر القاضي
رامى المهدي   -  
أيه أبو الفتوح
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قال شقيق الشهيد عمر القاضي، أنه تحدث مع شقيقه قبل استشهاده بدقائق وسمعه وهو بيتشاهد 4 مرات وبعدها أغلق الهاتف.

وتابع،"  مكنتش قادر أقف على رجلي لما سمعت الشهادة على لسان أخويا، ومكنتش مستوعب الموقف، مضيفًا":عمر أدى رسالته في الشرطة واستشهد وهو بيجابه الإرهاب".


وعن الحوار الذي دار بينها وبين الرئيس السيسي، قالت والدة الشهيد في لقاء خاص مع صدى البلد :" انا قلت للرئيس عايز اديك هدية، واعطيته ميدالية خاصة بابني الشهيد عمر، والرئيس رد عليا وقالي": دي خاصة بعمر ابنك وغالية قوي ورد عليا قال لي:" والله لاحتفظ بيها".

وعبرت والدة الشهيد، عن سعادتها بابنها عمر، لانه سايب ذكرى جميلة".

ولد الشهيد عمر القاضي بقرية ساقية المنقدي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية والتحق بكلية الشرطة عام 2013 وتخرج فيها عام 2017، انضم بعدها لقطاع الأمن المركزي وتسلم عمله في أحد قطاعات الأمن بمحافظة شمال سيناء، واستشهد القاضي يوم 5 يونيو 2019 الذي تزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك خلال التصدي لهجوم إرهابي على كمين "البطل 14" بالعريش وقت تكبيرات صلاة العيد.

أهدت والدة الشهيد البطل النقيب عمر القاضي، الذي استشهد في واقعة كمين 14 الذي حدثت في عام 2019، بالعريش، يوم العيد صباحًا، قلادة غالية على قلبها للرئيس عبد الفتاح السيسي.

الشهيد عمر القاضى ووالده 

وأعربت عن فرحتها بتواجدها في الاحتفال بذكرى عيد الشرطة المصرية بحضور الرئيس السيسي، قائلة: “أنا متشرفة بوجودي هنا وبتكريم الرئيس ليا انهاردة”، ومن ثم قامت بإهداء الرئيس السيسي هدية غالية عليها وهي قلادة الشهيد البطل النقيب عمر القاضي.

حادث العريش الشهيد عمر القاضي شقيق الشهيد عمر القاضي

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