أمجد حسنين: لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار تستهدف زيادة النقد الأجنبي

أكد أمجد حسنين رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان، أننا نعمل على انتشال الاقتصاد المصري من ازمته، متابعا أن الحكومة أعلنت تشكيل لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار، في محاولة لتحويل القطاع العقاري إلى مصدر دائم ومتزايد للعملة الصعبة.

تشكيل لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار

وأضاف أمجد حسنين رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع على فضائية ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن تأسيس لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار تم في يناير 2025، بقرار من الحكومة المصرية وتحت إشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

واشار الى أنه جاء تأسيس اللجنة في إطار جهود الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطني.



وتابع أمجد حسنين رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان، أن هذا الأمر أيضا لزيادة تدفقات النقد الأجنبي، ودفع عجلة الاستثمار العقاري ليصبح أحد المصادر الرئيسية للدخل القومي.