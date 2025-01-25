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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

يعمل للثامنة مساء .. توفير خدمات الجوازات بمول العرب

الجوازات
الجوازات
مصطفى الرماح
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قررت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بقطاع الوثائق إفتتاح وتشغيل منفذ الجوازات الكائن بالمركز التجارى (مول العرب) بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 8 مساءً دون التقيد بالإختصاص المكانى لطالبى الخدمة.


   
يأتى ذلك إستمراراً لجهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل والإرتقاء بمستوى الأداء الأمنى خاصة فى مجال الخدمات الجماهيرية لضمان تقديم الخدمات فى سهولة ويسر.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الأداء الأمنى وتطوير الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين ، وزيادة إنتشارها بأرجاء الجمهورية وإستمراراً لإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصولهم على الخدمات فى سهولة ويسر.

الشيخ زايد مول العرب الهجرة والجنسية

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