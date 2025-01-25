طريقة عمل السجق الاسكندرانى فى دقايق

طريقة عمل السجق الاسكندرانى، السجق الاسكندراني من الأكلات الشهيرة في المطبخ المصري، التي تتميز بنكهتها الحارة والتوابل المميزة. يتم تحضيرها باستخدام السجق المشوي أو المقلي مع الخضار الحارة مثل الفلفل الأخضر والطماطم والبصل، ما يضيف إليها طعمًا لذيذًا وشهيًا.

طريقة عمل السجق الاسكندرانى

إليكِ طريقة تحضيره بشكل بسيط في المنزل.

المكونات:

500 جرام سجق (يفضل السجق البلدي أو الإسكندراني)

2 حبة بصل مفروم

1 حبة طماطم مفرومة

2 فص ثوم مفروم

2 حبة فلفل أخضر حار مفروم

1 ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

1 ملعقة صغيرة من الكمون

1/2 ملعقة صغيرة من البابريكا

زيت نباتي للقلي

الطريقة:

في مقلاة على النار، ضعي قليلًا من الزيت وسخنيها جيدًا.

أضيفي البصل المفروم وقلبي حتى يذبل.

ضيفي الثوم والفلفل الحار المفروم، وقلبي لبضع دقائق حتى تطلق الروائح.

أضيفي السجق المقطع إلى دوائر صغيرة (إذا كان طازجًا) وقلبيه حتى يتحمر.

ضيفي الطماطم المفرومة وقلبي حتى تتسبك.

أضيفي الكزبرة، الفلفل الأسود، الكمون، والبابريكا، وقلبي المكونات جيدًا.

اتركي السجق يطهى لمدة 10 دقائق على نار هادئة حتى ينضج تمامًا.

قدمي السجق الاسكندراني مع الخبز أو الأرز.



طريقة عمل السجق الاسكندراني للشيف علاء

يتميز السجق الاسكندراني للشيف علاء بنكهاته المميزة التي تبرز عند إضافة التوابل الحارة مع السجق. من خلال هذه الوصفة، ستتمكنين من تحضير السجق الاسكندراني بطريقة رائعة ولذيذة.

المكونات:

500 جرام سجق إسكندراني

1 حبة بصل مفروم

1 حبة طماطم مفرومة

2 فص ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة من البابريكا

1 ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة

1 ملعقة صغيرة من الكمون

2 حبة فلفل أخضر حار مفروم

1 ملعقة كبيرة من الزيت

الطريقة:

سخني الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة.

أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يصبح شفافًا.

ضيفي الثوم والفلفل الحار المفروم وقلبي لبضع دقائق.

أضيفي السجق المقطع واستمري في التقليب حتى يصبح ذهبيًا.

ضيفي الطماطم المفرومة، والبابريكا، الكزبرة، الكمون، وقلبي حتى تتجانس المكونات.

اتركي السجق يطهى لمدة 15 دقيقة على نار هادئة حتى ينضج.

قدمي السجق الاسكندراني مع الخبز أو الأرز الأبيض.



طريقة عمل السجق الشرقي زي المحلات

السجق الشرقي هو واحد من أشهر الأطباق التي تقدم في المحلات والمطاعم. تحضيره في المنزل بهذه الطريقة سيجعل طعمه مشابه تمامًا لما يُقدم في المحلات.

المكونات:

500 جرام سجق شرقي

1 حبة بصل مفروم

1 حبة طماطم مفرومة

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة بابريكا

2 حبة فلفل أخضر حار

2 ملعقة كبيرة من الزيت

الطريقة:

سخني الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة.

أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يصبح لونه ذهبيًا.

أضيفي الفلفل الأخضر المفروم وقلبيه مع البصل.

ضيفي السجق وقلبيه حتى ينضج.

أضيفي الطماطم المفرومة مع البهارات (الفلفل الأسود، الكمون، البابريكا)، واخلطي جيدًا.

اتركي السجق يطهى على نار هادئة لمدة 15 دقيقة حتى تنضج المكونات معًا.

قدمي السجق الشرقي مع الخبز الساخن أو الأرز.



طريقة عمل السجق بطريقة البرنس

سجق البرنس يتميز باستخدام التوابل الخاصة التي تضيف له نكهة مميزة للغاية. إليكِ طريقة تحضيره التي تحاكي طريقة المطاعم.

المكونات:

500 جرام سجق برنس

1 حبة بصل مفروم

2 فص ثوم مفروم

2 حبة فلفل أخضر حار مفروم

1/2 ملعقة صغيرة كمون

1/2 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة

1/2 كوب طماطم مفرومة

2 ملعقة كبيرة زيت

الطريقة:

سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة.

ضعي البصل المفروم وقلبيه حتى يصبح شفافًا.

أضيفي الثوم والفلفل الحار وقلبي لبضع دقائق.

ضيفي السجق وقلبيه حتى يتحمر.

أضيفي الطماطم المفرومة مع التوابل (الكمون، البابريكا، الكزبرة) وقلبي جيدًا.

اتركي السجق يطهى على نار هادئة لمدة 15 دقيقة.

قدمي السجق مع الأرز أو الخبز الساخن.



طريقة عمل السجق المدخن

طريقة عمل السجق الاسكندرانى

يعتبر السجق المدخن من الأنواع المميزة التي يتم تحضيرها بطريقة خاصة لإضفاء نكهة مميزة ورائحة فريدة.

المكونات:

500 جرام سجق مدخن

1 حبة بصل مفروم

1 حبة فلفل أخضر حار

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة كمون

1/2 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة من الزعتر

الطريقة:

سخني الزيت في مقلاة.

ضعي البصل وقلبيه حتى يصبح ذهبيًا.

أضيفي الفلفل الحار وقلبي لبضع دقائق.

أضيفي السجق المدخن وقلبيه حتى يتحمر.

أضيفي البهارات (الفلفل الأسود، الكمون، البابريكا، الزعتر) وقلبي.

اتركيه يطهى على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى ينضج.

قدمي السجق المدخن مع الخبز أو البطاطس المقلية.



طريقة عمل السجق بالبصل والطماطم

طريقة عمل السجق الاسكندرانى

هذه الطريقة تعتبر واحدة من أسهل الطرق لتحضير السجق، حيث يضاف إليها البصل والطماطم لإعطائها نكهة غنية ولذيذة.

المكونات:

500 جرام سجق

1 حبة بصل مفروم

2 حبة طماطم مفرومة

1 ملعقة صغيرة من الكمون

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

2 ملعقة كبيرة زيت

الطريقة:

سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة.

أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي الطماطم وقلبي حتى تذبل أيضًا.

ضيفي السجق وقلبيه حتى ينضج.

أضيفي الكمون والفلفل الأسود وقلبي المكونات جيدًا.

اتركي السجق يطهى لمدة 10 دقائق، ثم قدميه مع الخبز.