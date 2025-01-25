أخبار جنوب سيناء| الموهوبون يحققون مراكز متقدمة بمسابقة الحلم .. بحوث الصحراء يدعم المزارعين بسهل القاع

شهدت محافظة جنوب سيناء خلال ال 24 ساعة الماضية عدد من الفعاليات والاحداث اهمها تحقيق الموهوبين بمحافظة جنوب سيناء مراكز متقدمة في مسابقة الحلم المصري .

كما قامت قافلة من مركز بحوث الصحراء بزيارة التجمع التنموي بمنطقة سهل القاع بطور سيناء و الالتقاء مع المزارعين .

واليكم تفاصيل الاخبار .

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير "مكتب قادرون باختلاف"، التصفيات النهائية لمسابقة الحلم المصري في نسختها السادسة لذوي القدرات و الهمم، بمشاركة ٢٣ محافظة، وذلك خلال الفترة من ١٨ -٢٥ يناير ٢٠٢٥، بالمدينة الشبابية بأبي قير بالاسكندرية وذلك في مجالات "الفن التعبيري، الشعر، الموسيقي والغناء، الإنشاد الديني مجال الرسم والفنون التشكيلية، الفنون المسرحية

حيث فاز المتسابق محمد عبد الجليل بالمركز الثانى فى الانشاد الديني على مستوى الجمهورية.

وفازت المتسابقة نرمين جمال محمود بالمركز الثالث فى مسابقة الرسم والفن التشكيلي علي مستوي الجمهورية .

وتهدف مسابقة الحلم المصري إلى دمج ذوي القدرات و الهمم في المجتمع، تنمية المواهب والقدرات لدى شريحة ذوي الهمم، واكتشاف المواهب لدى شريحة ذوي الهمم بمختلف محافظات الجمهورية، وإبراز دور الدولة في احتواء تلك الشريحة التي تستحق الرعاية الكاملة، علاوة على زيادة الانتماء لدى ذوي الهمم وغرس القيم والمثل لديهم.

قام محمد عبدالرحمن رئيس قرية الوادى بمرافقة وفد المركز القومي لبحوث الصحراء أثناء تفقدهم لمشروع التجمع التنموى بمنطقة سهل القاع بمدينة طور سيناء .

وقد تم عقد إجتماع بأهالى التجمع والمنتفعين وذلك لبحث سبل دعم المنتفعين فنياً وتقديم الخدمات الإرشادية للمنتفعين بأمور الزراعة .