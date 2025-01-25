تعيين الدبلوماسية الغانية هانا سيروا تيتيه مبعوثة دولية إلى ليبيا

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تعيين الدبلوماسية الغانية هانا سيروا تيتيه مبعوثة للمنظمة الدولية في ليبيا، خلفا للسنغالي عبدالله باتيلي الذي استقال في أبريل الماضي.



ووزيرة الخارجية السابقة لغانا، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية مساء اليوم الجمعة، والتي كانت منذ عام 2022 الممثلة الخاصة لأنطونيو جوتيريش في دول القرن الأفريقي، هي الشخصية العاشرة منذ عام 2011 التي تشغل هذا المنصب المهم ، بوصفها مبعوثة خاصة ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا.



وشغر المنصب منذ الإستقالة المفاجئة في أبريل من جانب عبد الله باتيلي.

