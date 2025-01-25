سعر الدينار الكويتي بالبنوك اليوم السبت 25-1-2025

يستعرض “صدى البلد” خلال السطور التالية أسعار صرف الدينار الكويتي خلال تعاملات اليوم، السبت 25-1-2025 في أبرز البنوك العاملة في مصر.
أسعار الدينار الكويتي في البنوك
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
سعر الشراء: 162.43 جنيه. سعر البيع: 163.36 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في الأهلي المصري
سعر الشراء: 162.28 جنيه.
سعر البيع : 163.36 جنيه
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي
سعر الشراء: 160.86 جنيه.
سعر البيع: 163.45 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي
سعر الشراء: 163.02 جنيه.
سعر البيع: 163.54 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي
سعر الشراء: 159.65 جنيه.
سعر البيع: 163.42 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية
سعر الشراء: 158.31 جنيه.
سعر البيع: 163.36 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد
سعر الشراء: 152.36 جنيه.
سعر البيع: 163.42 جنيه.