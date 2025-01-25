سعر الدينار الكويتي بالبنوك اليوم السبت 25-1-2025

يستعرض “صدى البلد” خلال السطور التالية أسعار صرف الدينار الكويتي خلال تعاملات اليوم، السبت 25-1-2025 في أبرز البنوك العاملة في مصر.

‏‎أسعار الدينار الكويتي في البنوك

‏‎سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

‏‎سعر الشراء: 162.43 جنيه. سعر البيع: 163.36 جنيه.

‏‎سعر الدينار الكويتي في الأهلي المصري

‏‎سعر الشراء: 162.28 جنيه.

‏‎سعر البيع : 163.36 جنيه

‏‎سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

‏‎سعر الشراء: 160.86 جنيه.

‏‎سعر البيع: 163.45 جنيه.

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سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

‏‎سعر الشراء: 163.02 جنيه.

‏‎سعر البيع: 163.54 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

‏‎سعر الشراء: 159.65 جنيه.

‏‎سعر البيع: 163.42 جنيه.

‏‎سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 158.31 جنيه.

‏‎سعر البيع: 163.36 جنيه.

‏‎سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

‏‎سعر الشراء: 152.36 جنيه.

‏‎سعر البيع: 163.42 جنيه.