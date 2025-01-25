قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل محاكمة الطبيب المتسبب في وفاة زوجة الشيخ عبدالله رشدي
أفضل من الأدوية.. شرب هذا العصير يوميًا ينقص الوزن في أسبوع
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام تشيلسي..وموقف مرموش من القائمة
خناقة على الأسانسير .. عبدالحليم علي يحرر بلاغا ضد جاره
بث مباشر..بدء عملية تسليم المحتجزات الإسرائيليات الأربع للصليب الأحمر الدولي
الصليب الأحمر الدولي يتسلم المحتجزات الإسرائيليات الأربع في غزة
تضرب ولا تبالي.. تحذيرات عاجلة بسبب العاصفة إيوين| ماذا يحدث؟
سيارات الصليب الأحمر تصل موقع تسليم المحتجزات الإسرائيليات الأربع
الجمهور يتوافد على معرض القاهرة للكتاب في ثاني أيام نشاطه الثقافي
4 حالات طلاق لـ النجوم فى بداية 2025 .. نانسى عجرم الأبرز |التفاصيل الكاملة
أمطار خفيفة وأجواء باردة | توقعات الطقس في القاهرة والإسكندرية اليوم وغدا
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت 25-1-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أفضل من الأدوية.. شرب هذا العصير يوميًا ينقص الوزن في أسبوع

فوائد عصير البلسان
فوائد عصير البلسان
هاجر هانئ
×

وفقًا لبحث جديد، قد يكون المشروب الأرجواني اللذيذ هو الحل لفقدان الوزن،  وكشفت الدراسة أن تناول عصير الفاكهة هذا بانتظام قد يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين قدرة الجسم على حرق الدهون، كما يعزز البكتيريا المعوية المفيدة.

اكتشف باحثون من جامعة ولاية واشنطن في الولايات المتحدة أن شرب عصير البلسان لمدة أسبوع أدى إلى تحسن كبير في كيفية معالجة الجسم للسكر وحرق الدهون، وكجزء من الدراسة التي نشرت في مجلة Nutrients ، خاض 18 مشاركًا يعانون من زيادة الوزن أسبوعًا حيث شربوا عصير البلسان كل يوم وأسبوعًا آخر حيث تناولوا مشروبًا وهميًا.

بين هذين الأسبوعين كانت هناك فترة "غسيل" لمدة ثلاثة أسابيع للتأكد من عدم وجود آثار جانبية، استهلكوا 355 جرامًا من المشروبات يوميًا مقسمة بين مشروب واحد في الصباح ومشروب واحد في المساء.

بعد أسبوع واحد فقط من تناول عصير البلسان، وجد أن المشاركين أظهروا انخفاضًا بنسبة 24 بالمائة في استجابة سكر الدم بعد تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات، وحرق المشاركون المزيد من الدهون أثناء الراحة وأثناء ممارسة الرياضة عند تناول عصير البلسان.

عصير البلسان: سلاحكم لصحة أفضل؟

عصير البلسان

وخلص الباحثون إلى أن الأشخاص الذين شربوا عصير البلسان الأسود أحرقوا دهونًا أكثر بنسبة 27% مقارنة بمن شربوا الدواء الوهمي. وعلاوة على ذلك، حدث هذا الحرق المتزايد للدهون أيضًا أثناء اختبار المشي المعتدل لمدة 30 دقيقة.

علق باتريك سولفيرسون، الأستاذ المساعد في قسم التغذية وعلم وظائف الأعضاء في جامعة ولاية واشنطن، قائلاً: "إن التوت الأسود هو نوع من التوت غير المقدر تجاريًا وغذائيًا، لقد بدأنا الآن في إدراك قيمته لصحة الإنسان، والنتائج مثيرة للغاية".

بالإضافة إلى فوائد إنقاص الوزن، وجد أن شرب العصير يحسن صحة الأمعاء، بعد فحص عينات البراز، اكتشف الفريق أن عصير البلسان الأسود يعزز نمو الأنواع البكتيرية المفيدة مع تقليل الأنواع الأقل مرغوبية، وكما ذكرت دراسة Finds، فقد أدى ذلك إلى زيادة مستويات البكتيريا المعروفة بإنتاج مركبات مفيدة تسمى الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة والتي تعد مكونات حيوية في عملية التمثيل الغذائي وصحة الأمعاء.

يُعتقد أن التوت البري له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة لمرض السكري ومضادة للميكروبات، يحتوي التوت البري على كميات أعلى بكثير من الأنثوسيانين مقارنة بالفواكه الأخرى مثل العليق والكشمش الأسود والفراولة.

وأضاف سولفيرسون: "الطعام هو الدواء، والعلم يلاحق هذه الحكمة الشعبية. وتساهم هذه الدراسة في مجموعة متزايدة من الأدلة على أن التوت البري، الذي استُخدم كعلاج شعبي لقرون، له فوائد عديدة للصحة الأيضية وكذلك الصحة الحيوية".

المصدر: dailyrecord.

سكر الدم عصير عصير الفاكهة التوت الأسود إنقاص الوزن عصير البلسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احسب مرتبك بالدرجة الوظيفية في 2025.. وزيادات جديدة لـ5 فئات رسميًا

احسب مرتبك على الدرجة الوظيفية في 2025.. وزيادات جديدة لـ5 فئات رسميًا

الاهلي

رسمياً.. إعلامي يعلن عن رحيل نجم الأهلي إلى نادي خليجي

صورة أرشيفية

بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة.. مواعيد صرف الـ 1000 جنيه

سعر الدولار

92 قرشًا رسميًا الآن.. تراجع سعر الدولار في البنوك إلى أقل مستوى منذ شهر

علاء مرسي

بتأشيرة عامل نظافة.. علاء مرسي يكشف عن الإقامة سنة بالمسجد النبوي

طقس

الأرصاد تحذر من تحول مفاجئ فى حالة الطقس

مهيب عبد الهادي

صفقات الأهلي الجديدة 2025.. بشري سارة لجماهير الأحمر

بن شرقي

إعلامي يفجر مفأجاة لجماهير الأهلي بشأن بن شرقي

ترشيحاتنا

أجازات

الإجابة هنا| هل اليوم إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة 25 يناير.. الحكومة تجيب

البرتقال

لزيادة الإنتاجية.. 4 نصائح هامة لمزارعي الموالح

معرض الكتاب

حملة "هنوصلك" تشارك بمعرض الكتاب لإصدار بطاقة الخدمات لذوي الإعاقة

بالصور

4 حالات طلاق لـ النجوم فى بداية 2025 .. نانسى عجرم الأبرز |التفاصيل الكاملة

طلاق نانسى عجرم وفادى الهاشم
طلاق نانسى عجرم وفادى الهاشم
طلاق نانسى عجرم وفادى الهاشم

أول حفل بعد الطلاق .. رنا سماحة تشعل حماس الجمهور فى حفل جديد

رنا سماحة
رنا سماحة
رنا سماحة

فستان مجسم.. رانيا منصور تثير الجدل بظهورها اللافت

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

فستان جريء.. مي عمر تشعل السوشيال ميديا في أحدث إطلالة

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

ناهد السباعى

لعب عيال.. ناهد السباعي تكشف عن أول حب في حياتها

علاء مرسي

علاء مرسي: عادل إمام فوق التقييم ..وأنا سنيد ولا يجوز الاستغناء عني

بدرية طلبة

نفخت الشفايف وعملت بوتكس.. بدرية طلبة تجري عمليات تجميل

العدو الخفي للكوليسترول والسكر: احذر من الإفراط في تناول هذه الأطعمة

العدو الخفي للكوليسترول والسكر: احذر الإفراط في تناول هذه الأطعمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: غزة: معركة البقاء والصمود أمام مأساة متجددة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: تحديات الرئيس الـ47 للولايات المتحدة

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة نيت حتب

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

المزيد