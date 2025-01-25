أفضل من الأدوية.. شرب هذا العصير يوميًا ينقص الوزن في أسبوع

وفقًا لبحث جديد، قد يكون المشروب الأرجواني اللذيذ هو الحل لفقدان الوزن، وكشفت الدراسة أن تناول عصير الفاكهة هذا بانتظام قد يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين قدرة الجسم على حرق الدهون، كما يعزز البكتيريا المعوية المفيدة.

اكتشف باحثون من جامعة ولاية واشنطن في الولايات المتحدة أن شرب عصير البلسان لمدة أسبوع أدى إلى تحسن كبير في كيفية معالجة الجسم للسكر وحرق الدهون، وكجزء من الدراسة التي نشرت في مجلة Nutrients ، خاض 18 مشاركًا يعانون من زيادة الوزن أسبوعًا حيث شربوا عصير البلسان كل يوم وأسبوعًا آخر حيث تناولوا مشروبًا وهميًا.

بين هذين الأسبوعين كانت هناك فترة "غسيل" لمدة ثلاثة أسابيع للتأكد من عدم وجود آثار جانبية، استهلكوا 355 جرامًا من المشروبات يوميًا مقسمة بين مشروب واحد في الصباح ومشروب واحد في المساء.

بعد أسبوع واحد فقط من تناول عصير البلسان، وجد أن المشاركين أظهروا انخفاضًا بنسبة 24 بالمائة في استجابة سكر الدم بعد تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات، وحرق المشاركون المزيد من الدهون أثناء الراحة وأثناء ممارسة الرياضة عند تناول عصير البلسان.

عصير البلسان

وخلص الباحثون إلى أن الأشخاص الذين شربوا عصير البلسان الأسود أحرقوا دهونًا أكثر بنسبة 27% مقارنة بمن شربوا الدواء الوهمي. وعلاوة على ذلك، حدث هذا الحرق المتزايد للدهون أيضًا أثناء اختبار المشي المعتدل لمدة 30 دقيقة.

علق باتريك سولفيرسون، الأستاذ المساعد في قسم التغذية وعلم وظائف الأعضاء في جامعة ولاية واشنطن، قائلاً: "إن التوت الأسود هو نوع من التوت غير المقدر تجاريًا وغذائيًا، لقد بدأنا الآن في إدراك قيمته لصحة الإنسان، والنتائج مثيرة للغاية".

بالإضافة إلى فوائد إنقاص الوزن، وجد أن شرب العصير يحسن صحة الأمعاء، بعد فحص عينات البراز، اكتشف الفريق أن عصير البلسان الأسود يعزز نمو الأنواع البكتيرية المفيدة مع تقليل الأنواع الأقل مرغوبية، وكما ذكرت دراسة Finds، فقد أدى ذلك إلى زيادة مستويات البكتيريا المعروفة بإنتاج مركبات مفيدة تسمى الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة والتي تعد مكونات حيوية في عملية التمثيل الغذائي وصحة الأمعاء.

يُعتقد أن التوت البري له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة لمرض السكري ومضادة للميكروبات، يحتوي التوت البري على كميات أعلى بكثير من الأنثوسيانين مقارنة بالفواكه الأخرى مثل العليق والكشمش الأسود والفراولة.

وأضاف سولفيرسون: "الطعام هو الدواء، والعلم يلاحق هذه الحكمة الشعبية. وتساهم هذه الدراسة في مجموعة متزايدة من الأدلة على أن التوت البري، الذي استُخدم كعلاج شعبي لقرون، له فوائد عديدة للصحة الأيضية وكذلك الصحة الحيوية".

المصدر: dailyrecord.