من مطبخك.. 3 فواكه طبيعية تعالج الكوليسترول

إن تغيير الأطعمة التي تتناولها يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول في الدم ويحسن من كمية الدهون التي تتدفق عبر مجرى الدم، إن إضافة الأطعمة التي تخفض نسبة الكوليسترول السيئ ، وهو الجسيم الضار الذي يحمل الكوليسترول ويساهم في تصلب الشرايين، هي أفضل طريقة لتحقيق نظام غذائي منخفض الكوليسترول.

تخفض الأطعمة المختلفة مستويات الكوليسترول بطرق مختلفة، فبعضها يوفر الألياف القابلة للذوبان، والتي تربط الكوليسترول في الجهاز الهضمي وتسحبه خارج الجسم قبل أن يدخل الدورة الدموية، وبعضها يوفر لك الدهون غير المشبعة المتعددة، والتي تخفض مستويات الكوليسترول السيئ بشكل مباشر، وبعضها يحتوي على ستيرولات نباتية وستانول، والتي تمنع الجسم من امتصاص الكوليسترول.

فواكه تخفض الكوليسترول

- التفاح والعنب والفراولة والحمضيات

فهذه الفواكه غنية بالبكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تعمل على خفض مستوى الكوليسترول السيئ في الدم.

- الأفوكادو

هذه الفاكهة اللذيذة والمتعددة الاستخدامات لها قيمة غذائية عالية، فهي مصدر رائع للدهون الأحادية غير المشبعة، والتي يمكن أن تساعد في رفع مستوى الكوليسترول "الجيد" (HDL) مع خفض مستوى الكوليسترول "الضار" أيضًا، كما أن لها الكثير من الفوائد الصحية الأخرى، لذا استمتع بتناول خبز الأفوكادو المحمص.

- الشوكولاتة الداكنة

عندما تشتهي شيئًا حلوًا، تناول بعض الشوكولاتة الداكنة ، التي تحتوي على نسبة كاكاو لا تقل عن 70%، تقدم هذه الحلوى اللذيذة نكهة الشوكولاتة الغنية بينما تمنح جسمك وسيلة لخفض نسبة الكوليسترول السيئ وتقليل الالتهابات.

المصدر brownhealth.