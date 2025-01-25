عمرو يوسف: فيلم ولاد رزق حصل على جائزته من الجمهور

تحدث الفنان عمرو يوسف عن نجاح فيلم ولاد رزق، مؤكدًا أن الفيلم حقق تقديرًا كبيرًا من الجمهور بفضل إعجابهم به وارتفاع إيراداته.

وقال عمرو يوسف خلال استضافته في برنامج "سبوت لايت" مع الإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد: "فيلم ولاد رزق أخد جائزته من الجمهور لأنهم مبسوطين بالفيلم وحابينه، والإيرادات عالية الحمدلله".

وعن الجزء الرابع المنتظر من الفيلم، أشار عمرو يوسف إلى أن العمل على الجزء الجديد يحتاج إلى إعداد وتجهيز دقيق، موضحًا: "بالنسبة للجزء الرابع من ولاد رزق، فمحتاج يتجهز له بشكل كويس جدًا عشان ينجزء زي الأجزاء التلاتة اللي فاتت".

كما كشف الفنان عمرو يوسف عن تحضيره لجزء ثاني من فيلم شقو، الذي لا يزال في مرحلة الكتابة حاليًا.

وأضاف: "بستعد كمان لتقديم جزء تاني من فيلم شقو، وهو في مرحلة الكتابة حاليًا، وأول ما يخلص هنبدأ فيه".

