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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الحلوى العمانية تُضفي طابعًا مميزًا على معرض القاهرة الدولي للكتاب

توزيع الحلوى العمانية
توزيع الحلوى العمانية
رنا أشرف
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شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب فعالية مميزة، حيث تم توزيع الحلوى العمانية التقليدية مجانًا على الجمهور القارئ والزوار.

الحدث لاقى ترحيبًا واسعًا وأضفى أجواءً من البهجة والود بين الزوار، مع التعريف بالتراث العماني العريق.
 

الحلوى العمانية

الحلوى العمانية ليست مجرد حلوى عادية، بل تُعتبر جزءًا من التراث الثقافي للسلطنة، حيث تعكس الكرم العماني والتقاليد العريقة. 

وتتميز هذه الحلوى بمذاقها الفريد الذي يجمع بين مكونات طبيعية مثل الزعفران، الهيل، وماء الورد، ما يجعلها تجربة فريدة لكل من يتذوقها.

إقبال كبير وحفاوة بالغة

لاقى هذا النشاط إقبالًا كبيرًا من الزوار، خاصة من الأطفال والعائلات، الذين أعربوا عن سعادتهم بالتعرف على هذا الجزء المميز من التراث العماني. 

وساهم توزيع الحلوى في جذب الزوار إلى الجناح العماني، حيث اطلعوا على مجموعة من الكتب والإصدارات الثقافية العمانية.

يستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب زواره يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، مع تمديد ساعات العمل يومي الخميس والجمعة حتى التاسعة مساءً. 

تأتي هذه الدورة في إطار خطط التطوير المستمرة التي تتبناها الهيئة المنظمة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية الجمهورية الجديدة. 

يُبرز المعرض هذا العام التزام الدولة المصرية بالتحول الرقمي ودعم العدالة الثقافية، ليعكس التوجه نحو المستقبل ومواكبة التحولات العالمية.

تُشارك سلطنة عمان كـ”ضيف شرف” للدورة السادسة والخمسين، مما يُضيف بُعدًا ثقافيًا جديدًا يعزز من التعاون الثقافي العربي. 

كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا العالم الراحل أحمد مستجير ليكون “شخصية المعرض”، تكريمًا لإسهاماته الفكرية والعلمية. 

وفي خطوة تعكس اهتمام المعرض بفئة الأطفال، تم اختيار الكاتبة فاطمة المعدول لتكون “شخصية معرض الطفل”، تقديرًا لدورها البارز في مجال أدب ومسرح الطفل.

سلطنة عمان معرض الكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب الكتب الإصدارات الثقافية العمانية

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