عمرو السولية يهنئ محمد هاني بمناسبة عيد ميلاده

حرص عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي، على تهنئة زميله اللاعب محمد هاني بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر السولية صورة تجمعه بمحمد هاني على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام عبر خاصية “ستوري” وعلق: “ كل سنة وانت طيب يا اخويا”.

ويستعد النادي الأهلي، لخوض مباراة حاسمة أمام ضيفه بيراميدز غدا الأحد، على ملعب ستاد القاهرة، في قمة الجولة العاشرة من الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تقام المباراة غدا الأحد، في تمام الساعة السابعة مساء على استاد القاهرة.

وتمتلك شبكة قنوات أون تايم سبورتس بث حقوق الدوري، وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1.

ويدخل بيراميدز المباراة في صدارة الترتيب برصيد 20 نقطة، متفوقًا بنقطة واحدة على الأهلي الذي يحتل المركز الثاني.

ويأمل الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في استعادة توازنه بعد التعادل الأخير مع فاركو، خاصة بعد تدعيم صفوفه بصفقتين جديدتين، هما المدافع مصطفى العش من زد والمهاجم السلوفيني نيجك جراديشار من فيهيرفار المجري.

من جهته، يراهن بيراميدز بقيادة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش على تشكيلته القوية التي تضم أبرز النجوم، مثل إبراهيم عادل، رمضان صبحي، الكونغولي فيستون ماييلي، مصطفى فتحي، ووليد الكرتي، في محاولة لتحقيق الفوز والتمسك بالصدارة.