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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والمنوعات: جمال شعبان يكشف أسباب توقف القلب المُفاجئ.. وحميد الشاعري مصاب بهذا المرض.. واستخدام شوكة الطعام يُقلل من تساقط الشعر

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
آية التيجي
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نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرّق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها: هل استخدام شوكة الطعام يُقلل من تساقط الشعر؟، طعام شهير يحمى من السكتة القلبية، طريقة ومدة تطبيقه بنجاح، وهل يناسب كل الناس؟، اعرف أعراض المرض الغامض المنتشر في الهند، أطعمة تساعد على النوم بشكل سريع ، ..  وغيرها.

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