10 أطعمة تساعد على النوم بشكل سريع .. تعرف عليها

تناول بعض الأطعمة يمكن أن يساعد على الاسترخاء وتحسين جودة النوم بفضل مكوناتها التي تحفز إنتاج هرمونات، مثل: الميلاتونين والسيروتونين المسؤولة عن تنظيم النوم.

أطعمة تساعدك على النوم

وكشف موقع “هيلث لاين” الطبي عن قائمة بالأطعمة التي تساعد على النوم بشكل أسرع وتعطيك شعور أكبر بالإسترخاء، وتشمل ما يلي :



ـ الموز:

يحتوي على المغنيسيوم والبوتاسيوم اللذين يساعدان على استرخاء العضلات، وغني بالتريبتوفان، الذي يعزز إنتاج السيروتونين والميلاتونين.

ـ اللوز:

مصدر غني بالمغنيسيوم الذي يُحسن نوعية النوم، ويساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم أثناء النوم.

ـ الكرز:

الكرز الطازج أو عصير الكرز يحتوي على الميلاتونين الطبيعي، الذي ينظم دورة النوم والاستيقاظ.

ـ الحليب الدافئ:

غني بالكالسيوم والتريبتوفان، مما يحفز إنتاج الميلاتونين، وله تأثير مهدئ يساعد على النوم.

ـ الشوفان:

يحتوي على الكربوهيدرات المعقدة التي تعزز إنتاج السيروتونين، ويحتوي على كمية صغيرة من الميلاتونين الطبيعي.

ـ الأسماك الدهنية (مثل السلمون والتونة):

غنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية وفيتامين "D"، اللذين يعززان إنتاج السيروتونين.

أطعمة تساعدك على النوم

ـ العسل:

يساعد على تهدئة العقل والجسم بفضل الجلوكوز الذي يحفز انخفاض مستويات الأوركسين (هرمون يحفز اليقظة).

ـ الكاموميل (البابونج):

شرب شاي الكاموميل قبل النوم يساعد على تهدئة الأعصاب، ويحتوي على مادة "الأبيجينين"، التي تعزز الاسترخاء والنوم.

ـ الجوز:

مصدر طبيعي للميلاتونين، ويحتوي على الدهون الصحية التي تدعم صحة الدماغ وتعزز الاسترخاء.

ـ الخضروات الورقية الداكنة (مثل السبانخ):

غنية بالمغنيسيوم والكالسيوم، اللذين يساعدان على استرخاء العضلات والجسم.

نصائح إضافية للحصول على نوم أفضل

ـ تجنب الأطعمة الغنية بالكافيين أو السكر قبل النوم.

ـ اجعل وجبتك الأخيرة خفيفة وغنية بالعناصر الغذائية المساعدة على النوم.

ـ التزم بجدول نوم منتظم وابتعد عن المشتتات الإلكترونية.