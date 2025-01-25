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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسام بدراوي: ضرورة وجود تمويل مستدام وأيديولوجية وتنظيم لأي حزب

حسام بدراوي
حسام بدراوي
هاني حسين
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أكد حسام بدراوي المفكر السياسي والتربوي، أن مفهوم الحزب قائم على أن يكون مكون من مجموعة من البشر يتوافقون في أيديولوجية معينة.

وقال بدراوي  في حواره مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يجب أن يكون لدى أي حزب تمويل مستدام وأيديولوجية وتنظيم ويكون لديه توجه وحلول".

وتابع حسام بدراوي :" بعد ثورة 52 كان هناك حكم الحزب الواحد الذي يمثل الزعامة".

واكمل حسام بدراوي :" الأحزاب في مصر ليست متعددة الدخل"، مضيفا:" يجب ان يكون هناك ممثلين للشعب على المستوى اللامركزي ".

وأكمل حسام بدراوي :"  المجتمع المصري والجمعيات الاهلية لهم دور رائع في الحياة المجتمعية ".

اخبار التوك شو حسام بدراوي الاحزاب فاتن عبد المعبود احزاب

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