محاكمة فرد أمن متهم بالتعدى على طفلتين بالتجمع .. الثلاثاء

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بعد غدًا الثلاثاء 28 يناير 2025، محاكمة فرد أمن لاتهامه بالتعدي على طفلتين في منطقة التجمع الاول.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح عبد الغنى العنتبلى وشريف سامى، وأمانة سر وائل فراج ومحمود الرشيدي.

وكشف أمر الإحالة، عن قيام المتهم بالتعدي على طفلتين عن طريق الإمساك بهما، في منطقة التجمع، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، والتي أصدرت قرارها بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات.