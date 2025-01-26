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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

“ثانوس” يشكر جمهوره على دعمه في لعبة الحبار 2

نجم لعبة الحبار
نجم لعبة الحبار
شروق سلامة
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بعد النجاح العالمي الكبير للموسم الثاني من مسلسل لعبة الحبار (Squid Game 2)، استطاع الفنان الكوري تشوي سونغ هيون، المعروف بـT.O.P.، أن يسرق الأضواء بشخصيته المثيرة للجدل “ثانوس”، حيث أضاف طابعًا جديدًا على أحداث المسلسل التي تتسم بالتوتر والإثارة.

وفي أول ظهور رسمي له بعد إطلاق الموسم الثاني، عبّر تشوي عن امتنانه لجمهوره من خلال مقاطع ترويجية على منصة “نتفليكس”، قائلًا: “شكراً لكل من دعمني وأحب شخصيتي في المسلسل.” وأضافت “نتفليكس” وصفًا مميزًا عنه: “إنه عالمه، ونحن فقط نعيش فيه.”

توب، الذي تم استبعاده سابقًا من المواد الترويجية للمسلسل بسبب الجدل المحيط بماضيه، عاد بقوة مع عرض دوره كمغني راب متقاعد ومدمن مخدرات يحاول النجاة في عالم لعبة الحبار، وبينما قوبلت الشخصية بإشادات دولية واسعة، استمر الجمهور الكوري المحلي في التحفظ بسبب تاريخه المثير للجدل.


 “ثانوس”

تمكّن “ثانوس”، الذي قدم جانبًا رماديًا وشبه كوميدي في هذا الموسم، من أن يصبح إحدى أبرز شخصيات المسلسل، حيث أضاف عنصرًا إنسانيًا مليئًا بالتناقضات، وعلى الرغم من صعوبة التجربة، أكد “تشوي” في مقابلاته أنه يسعى لبدء صفحة جديدة في حياته، سواء في التمثيل أو الموسيقى، بعد سنوات من الوحدة والإهمال التي عاشها إثر خروجه من فرقة BIGBANG.


 

لعبة الحبار

تُركز أحداث الموسم الثاني على محاولة جي هون لمواجهة النظام القائم وراء اللعبة، والكشف عن خفاياها ، حيث  يُواجه جي هون تحديات جديدة وأعداء أقوياء في سبيل تحقيق هدفه.

ومن المقرر ان يتم طرح الموسم الثالث من مسلسل “ لعبة الحبار ” مع نهاية عام 2025 .


 

Squid Game لعبة الحبار ثانوس

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