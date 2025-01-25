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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تنظيم الاتصالات: مكالمات"الواي فاي" تساعد سكان الأدوار السفلية على إجراء مكالمات

مكالمات الواي فاي
مكالمات الواي فاي
يوسف أيمن
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كشف المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات  أن مكالمات الواي فاي  تمكن من إجراء مكالمات المحمول العادية على شبكات الانترنت الارضي  في المنازل  ذلك في ضوء علاج مشاكل  التغطية  الخاصة بشركات المحمول داخل بعض  البيوت في بعض المناطق مما يعيق تلقيهم  أية مكالمات  أو إجرائها تم حلها عن طريق مكالمات “ الواي فاي ”.


وتابع خلال مداخلة تليفونية  مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :  تساعد سكان ادوار السفلية في المنازل أو الجراجات أو المناطق النائية".


وعلقت الحديدي متسائلة : هذه الخدمة تتطلب وجود إنترنت قوي  ونحن في مصر نعاني  من تغطية الانترنت  يستخدمه 11 مليون مواطن فقط   ليرد : " نتحدث  عن الانترنت  الارضي  يخدم 11.5 مليون خط لايعبر ذلك عن حجم المواطنين  الذين تبلغ أعدادهم  ممن يستخدمن الانترنت على شبكات المحمول يبلغ عددهم 85 ملين مواطن  يستخدمن  تلك الخدمات على  شبكات المحمول وعلى صعيد الارضي لدينا 11.5 ملين مواطن لديهم  شبكات إنترنت  أرضي "


لافتاً إلى أنه تم زيادة سرعات الانترنت  على الخطوط الارضية  ففي عام 2019  كان متسط  سرعة اللانترنت الارضي 5 ميجا بايت  الان  وصلنا إلى 70  ميجابايت".


وحول قصور  الخدمات  الخاصة بمكالمات الواي  فاي على الهواتف الحديثة علق :  كل الهواتف الحديثة  لكل الماركات الحديثة حتى يتأكد المواطن من  فعالية الخدمة لدى جهازه جميع  الشركات قامت بإصدار بيان بتلك الماركات التي يستطيع تفعيل الخدمة عليها والاجهزة التي تدعمها ".

الاتصالات الواي فاي الانترنت الجراجات القومي لتنظيم الاتصالات مكالمات محمد إبراهيم الادوار السفلية

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