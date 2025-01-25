مواعيد منافسات اليوم الثالث عشر من بطولة العالم لليد

تتواصل مواجهات اليوم الثالث عشر من بطولة العالم للرجال لكرة اليد 2025 بإقامة 6 مباريات قوية ضمن منافسات الدور الرئيسي من البطولة التي تستضيفها كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير وحتى 2 فبراير المقبل.

وقد جاءت مواعيد المباريات كالتالي:

• البرتغال وتشيلي 4:30 عصرًا.

• أيسلندا والأرجنتين 4:30 عصرًا.

• إسبانيا والبرازيل 7:00 مساءً.

• مصر والرأس الأخضر 7:00 مساءً.

• النرويج والسويد 9:30 مساءً.

• كرواتيا وسلوفينيا 9:30 مساءً.

تنقل قناة "أون تايم سبورتس" جميع مباريات البطولة مباشرة، مع تقديم استوديو تحليلي مميز يضم نخبة من خبراء كرة اليد، برعاية شركة المتحدة للرياضة.

وقد جاءت مجموعات الدور الرئيسي في بطولة العالم كالتالي:-

المجموعة الأولى: الدنمارك، ألمانيا، إيطاليا، سويسرا، التشيك، تونس.

المجموعة الثانية: فرنسا، هولندا، المجر، النمسا، مقدونيا الشمالية، قطر.

المجموعة الثالثة: البرتغال، السويد، إسبانيا، البرازيل، النرويج، تشيلي.

المجموعة الرابعة: مصر، أيسلندا، كرواتيا، سلوفينيا، الرأس الأخضر، الأرجنتين.

يتأهل متصدر ووصيف كل من المجموعتين الأولى والثالثة، والثانية والرابعة إلى دور الثمانية، حيث تبدأ مواجهات الإقصاء المباشر نحو اللقب.

تابعوا المباريات المثيرة وتطورات البطولة التي تعد واحدة من أقوى نسخ بطولة العالم لكرة اليد 2025.