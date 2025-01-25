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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمر مرموش يعبر عن سعادته بظهوره الأول مع مانشستر سيتي ويشيد بهالاند

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد
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أعرب النجم المصري عمر مرموش عن سعادته بالمشاركة لأول مرة بقميص مانشستر سيتي، خلال مواجهة الفريق أمام تشيلسي على ملعب الاتحاد، اليوم السبت، في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مرموش، الذي انضم إلى صفوف السيتي قبل يومين فقط قادمًا من آينتراخت فرانكفورت في صفقة قياسية بلغت 75 مليون يورو، دخل التشكيلة الأساسية مباشرة بقرار من المدرب الإسباني بيب جوارديولا، وقدم أداءً لافتًا خلال المباراة.

تعليق مرموش على هدفه الملغي

وفي تصريحات أدلى بها لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة، تحدث مرموش عن الهدف الذي ألغاه الحكم قائلاً: "عندما سجلت الهدف، كان شعورًا مذهلاً، لكن الأهم بالنسبة لي هو تحقيق الفريق للانتصار. كان من الممكن أن يكون ظهوري الأول مثاليًا إذا احتُسب الهدف، لكنني أحمد الله على كل شيء".

الإشادة بزميله هالاند

وعن الانسجام الذي ظهر بينه وبين النرويجي إيرلينج هالاند في خط الهجوم، قال مرموش: "هالاند شخص مميز ولاعب خرافي. منذ لحظة وصولي إلى النادي، كان يتحدث معي ويحاول مساعدتي على التأقلم مع الفريق. هذا الأمر جعل الأمور أسهل بالنسبة لي".

رسالة لجماهير السيتي

وفي رسالة مصورة نشرها الحساب الرسمي لمانشستر سيتي عبر منصة "إكس"، قال مرموش: "أهلاً بمشجعي السيتي، أنا سعيد جدًا بظهوري الأول وتحقيق النقاط الثلاث. الأجواء كانت جنونية، وأحببت دعمكم لنا".

بداية واعدة

ويُعد مرموش أحد أبرز الصفقات التي أبرمها مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الشتوية، حيث يأمل الفريق أن يُشكّل إضافة قوية لخط الهجوم. أداء اللاعب في مباراته الأولى أظهر بوادر إيجابية، حيث أثنى المدرب بيب جوارديولا على مستواه وحركته داخل الملعب.

بهذا الفوز، عزز مانشستر سيتي موقعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ليستمر في المنافسة على الصدارة.

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي مرموش عمر مرموش الدوري الإنجليزي الممتاز النجم المصري عمر مرموش

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