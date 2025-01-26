تصرّف غير مؤلوف.. «جوارديولا» يفاجئ عمر مرموش بعد مباراة تشيلسي

فاجأ الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، النجم المصري عمر مرموش عقب مباراة تشيلسي التي أقيمت اليوم ، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-25.

وشارك جوارديولا عبر حسابه الشخصي على إنستغرام ، صورة تجمعه بالدولي المصري عمر مرموش أثناء تبديله خلال مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي .

وظهر جوارديولا في الصورة وهو يحتضن عمر مرموش في تصرف غير مؤلوف على المدرب الإسباني.

أشاد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بالمستوى المميز الذي قدمه اللاعب المصري عمر مرموش في أولى مشاركاته مع الفريق، خلال المباراة التي انتهت بفوز السيتي على تشيلسي ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أداء مرموش المميز

في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام، قال جوارديولا: "بداية عمر مرموش مع الفريق كانت رائعة للغاية. التواصل بينه وبين اللاعبين الآخرين وتحركاته داخل الملعب كانت مذهلة. هذه هي مباراته الأولى، لكنه أظهر قدرة كبيرة على التأقلم مع الأجواء، وهو يعرف جيدًا كيف يتعامل مع التغيير".

وأضاف عبر إذاعة "بي بي سي": "مرموش يمتلك انطلاقات لا تُصدق. عندما يتحرك داخل الملعب، لا يستطيع الخصوم التنبؤ بخطواته. لقد قام ببعض التحركات التي لم يتمكن حتى لاعبو الوسط من رؤيتها. الأمر يحتاج إلى بعض الوقت لمزيد من الانسجام مع الفريق، لكنه لعب 75 دقيقة بمستوى جيد جدًا".



غيابه عن مباراة دوري الأبطال

ورغم الإشادة الكبيرة بمرموش، كشف جوارديولا عن غيابه عن المباراة المقبلة أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا، قائلًا: "من المهم أن يبدأ مشواره معنا بمشاركة إيجابية وتحقيق الفوز. لكن مرموش لن يشارك في مواجهة الأربعاء، حيث نسعى لمنحه مزيدًا من الوقت للتعافي بعد مباراته الأولى".

تقييم عبد القادر خوسانوف

كما تناول جوارديولا في حديثه أداء الوافد الجديد الآخر، الأوزبكي عبد القادر خوسانوف، الذي واجه صعوبة في التأقلم، مشيرًا إلى أنه يحتاج المزيد من الوقت للتكيف. وقال: "خوسانوف تدرب معنا مرة واحدة فقط قبل المباراة. كان عليه مواجهة لاعبين كبار مثل جاكسون، بالمر، مادويكي، وسانشو. هذه هي العملية الطبيعية لتطوير اللاعبين الشباب. مثل هذه المواقف تُعد دروسًا لا تُنسى".

وعن صعوبة التواصل مع اللاعب الأوزبكي، أوضح: "عبد القادر لا يتحدث الإنجليزية بعد، لذا لم أتمكن من الحديث معه مباشرة. لكني واثق أنه سيتكيف مع الفريق قريبًا".

الفوز وأهمية الاستحواذ

وفي تعليقه على المباراة، أكد المدرب الإسباني عبر "سكاي سبورتس" أنه سعيد بأداء فريقه وبالنتيجة النهائية، قائلًا: "لقد خلقنا ما يكفي من الفرص للتسجيل. في النهاية، أنا سعيد للغاية بالفوز. نحن بحاجة للاستحواذ على الكرة باستمرار. إذا فقدنا ذلك، سنصبح أسوأ فريق في العالم".

تطلعات مستقبلية

وعن إمكانية تعزيز الفريق بصفقات جديدة خلال الفترة المقبلة، قال جوارديولا: "لا أعرف إن كنا سنقوم بضم لاعبين جدد. ما أتمناه الآن هو عودة الفريق الأساسي الذي بدأ الموسم معنا".

خلفية المباراة

جدير بالذكر أن عمر مرموش كان قد انضم إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني في صفقة كلفت خزينة السيتي 75 مليون يورو. وقدم اللاعب أداءً مميزًا في مباراته الأولى، مما عزز ثقة المدرب الإسباني فيه كلاعب قادر على تقديم الإضافة في الفترة المقبلة.

بهذا الفوز، عزز مانشستر سيتي موقعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل الضغط على الفرق المنافسة على اللقب.