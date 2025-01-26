قصور الثقافة تصدر 4 أعمال في سلسلة «العبور» بمعرض الكتاب

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة أربعة أعمال جديدة في سلسلة "العبور" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، المنعقدة حاليا بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار “اقرأ.. في البدء كان الكلمة” والكتب هي:

كتاب "أنور السادات وحرب أكتوبر 1973" للدكتور محمد عبد الحميد أحمد، ويتناول الكتاب تاريخ حرب أكتوبر من مختلف جوانبها العسكرية والسياسية، مع التركيز على التحليل الاستراتيجي وقرارات الرئيس السادات المهمة أثناء الحرب.

وكتاب "رجال من الفولاذ" من بطولات حرب الاستنزاف والنصر "الجزء الأول"، للمؤرخ العسكري د. مدحت حسن، ويستعرض الكتاب بطولات مجموعة الصاعقة 139 التي قامت بمهام قاسية ومهمة في حرب أكتوبر، مقدماً شهادات حية من أبطال المعركة.

وصدر كتاب "وحوش البحر" من بطولات حرب الاستنزاف والنصر "الجزء الثاني"، د. مدحت حسن، ويسلط الضوء على عمليات الوحدات الخاصة بالقوات البحرية المصرية خلال حرب "الاستنزاف" وحرب أكتوبر، مركزا على بطولات الضفادع البشرية في تنفيذ عمليات معقدة.

ذكريات مواطن عن حرب أكتوبر

كما صدر كتاب "ذكريات مواطن عن حرب أكتوبر" للواء أركان حرب متقاعد علي علاء الدين، ويقدم الكتاب سردا قصصيا لتجارب مواطن شارك في حرب أكتوبر، مع عرض لتاريخ مصر العسكري من 1956 حتى 1989 من خلال ذكريات جيل كامل.

سلسلة "العبور" تعنى بإلقاء الضوء على الثقافة العسكرية وإظهار تاريخ الجيش المصري وبطولاته، والتشابك مع المجتمع المدني من خلال ما تقدمه من دراسات ورؤى استراتيجية مهمة للمجتمع المصري، تصدر برئاسة تحرير الكاتب محمد نبيل، مدير التحرير محمد سلطان، تصميم الغلاف د. إنجي عبدالمنعم، الإخراج الفني عبد العليم عبد الفتاح.

وتشارك هيئة قصور الثقافة في دورة هذا العام أكثر من 165 عنوانا جديدا تم اختيارها بعناية وصدرت ضمن سلاسل الهيئة وأخرى تم إصدارها بمناسبة المعرض، وذلك بأسعار مخفضة للجمهور، وتتنوع موضوعات الكتب لتشمل التاريخ والتراث والأدب الشعبي والتراجم العالمية وكتب أعلام الفكر بالإضافة إلى إصدارات متنوعة في سلاسل: السينما، السير الذاتية، أدب الرحلات، الفلسفة، والدراسات الشعبية، الفن التشكيلي، النقد الأدبي، المسرح، والموسيقى، والعبور، وكذا الأعمال الإبداعية في القصة والشعر والرواية، بجانب الركن الخاص بكتب الأطفال، وركن في جناح الهيئة للكتب المخفضة.

ويشرف على إصدارات الهيئة في المعرض الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، والإدارة العامة للنشر الثقافي، برئاسة الكاتب الحسيني عمران، والإدارة العامة للتسويق والمبيعات، برئاسة تغريد كامل.

ويشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 80 دولة و1300 دار نشر و 6 آلاف عارض، وتحل عليه سلطنة عمان ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور الراحل أحمد مستجير، شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.