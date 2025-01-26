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ترامب: زيارتي الخارجية الأولى قد تكون للسعودية أو المملكة المتحدة
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خلال ساعات.. ترامب يجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس السيسي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خلال ساعات.. ترامب يجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس السيسي

ترامب والسيسي
ترامب والسيسي
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سوف يتحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، وأشار “ترامب” في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" إلى أن زيارته الخارجية الأولى قد تكون للسعودية أو المملكة المتحدة.

وفي نوفمبر الماضي، قال بيان صادر عن الرئاسة المصرية إن السيسي أكد خلال اتصاله بترامب "تطلع مصر لاستكمال العمل المشترك مع الرئيس ترامب في فترة ولايته الجديدة، في ضوء الطابع الاستراتيجي للعلاقات الممتدة على مدار عقود عديدة بين الدولتين، وكذا التعاون المميز بين الجانبين الذي شهدته فترة ولايته الأولى، وبما يعود على الشعبين المصري والأمريكي بالمنفعة المشتركة، ويحقق الاستقرار والسلام والتنمية في منطقة الشرق الأوسط".

من جانبه أكد ترامب وفق البيان "اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وحرص الولايات المتحدة على تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة سواء على المستوى الثنائي أو على صعيد حفظ السلم والأمن الإقليميين".

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