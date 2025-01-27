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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"بحوث الإنتاج الحيواني": التغيرات المناخية تؤثر سلبا على إنتاجية الحيوانات

الإنتاج الحيواني
الإنتاج الحيواني
أ ش أ
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أكد مدير معهد "بحوث الإنتاج الحيواني" بوزارة الزراعة الدكتور محمد الشافعي أن التغيرات المناخية تؤثر بشكل مباشر على إنتاجية الحيوان، مثلما تؤثر على الإنسان.

وأوضح الشافعي - في مداخلة هاتفية بالتليفزيون المصري - أن هذه التغيرات لها تأثير كبير على الإنتاج الحيواني الحيوي من ألبان ولحوم، بالإضافة إلى الدواجن.

وأشار إلى أن الحيوانات المستوردة تتأثر أكثر بتلك التغيرات المناخية، لافتا إلى أن السلالات المحلية تمتاز بقدرتها على التحمل للظروف المناخية والأمراض المتوطنة، لكن يعيبها انخفاض إنتاجيتها.

ودعا صغار المربين ممن يمتلكون أعدادا قليلة من الرؤوس لاستخدام مواد عازلة في المباني بدلا من الخرسانة التي تمتص الحرارة، مشددا على أهمية استخدام المواد مثل الخشب والسقف المزدوج أو قش الأرز لتقليل أثر الحرارة على الحيوانات، وطالبهم بعدم تربية الأبقار الأجنبية النقية، نظرا لصعوبة التعامل معها تحت ظروف المناخ الحالية.
 

وزارة الزراعة التغيرات المناخية بحوث الإنتاج الحيواني

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