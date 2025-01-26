مفعول السحر .. تعرف علي فوائد ماء القرنفل

يشتهر القرنفل بخصائصه الطبية ونكهته الحلوة العطرية، وتعود فوائد القرنفل العديدة إلى تميز المركبات الموجودة فيه بفوائد صحية كثيرة.

ووفقا لموقع "times of India” نقدم لك فوائد ماء القرنفل.

1 يحتوى علي الألياف والفيتامينات والمعادن مثل المنجنيز وفيتامين ك وفيتامين ج

2 يحتوى علي مضادات أكسده والتى تساعد في منع تطور الأمراض المزمنه كما انه يحتوى علي مادة الأوجينول الذي تعتبر ماده مضاده للسرطان كما اثبتت الدراسات انه يتسبب في موت80‎%‎من خلايا سرطان المرئ

3 يعتبر القرنفل مضاد للميكروبات فهو يساعد علي وقف نمو الكائنات الدقيقه الموجوده بالبطنوالتى تعرف ب(E . Coli)

4 يعمل علي تقليل خطر الاصابه بامراض اللثه كما يمكن استخدامه كمخدر موضعي للألم عن طريق مضغه او وضع قطرات من القرنفل المقطر

5- يساعد في علاج قرحة المعدة

6- مضمضة القرنفل المقطر على الريق يساعد على الحفاظ على نسبة السكر في الدم وزيادة امتصاص السكر من الدم للخلايا وزيادة إفراز الإنسولين ويحسن وظيفة الخلايا التى تنتج الأنسولين

7- مفيد جداً للمناعه إذ يحتوى علي فيتامين ج وكذلك المنغنيز الذي يعتبر معدن أساسي للحفاظ علي وظائف المخ وبناء عظام قويه

8- يعزز نمو الشعر ويقلل تساقطه ويجعله ناعماً ولامعاً وسهل التصفيف ويقلل من عدوى التهابات فروة الرأس

9- له تأثير مضاد للقلق وبالتالي يطيل مدة النوم ويقلل من مدة الدخول في النوم

10- زيت القرنفل( زيت الزيتون مع القليل من القرنفل المقطر) يستخدم في طرد الحشرات من المنزل إذ له رائحة عطرية تعمل علي طرد النمل والذباب من المنزل

طريقة استخدامه

يستخدم ملعقة من القرنفل المقطر مع كوب ماء او كوب الشاي المحتوى علي ملعقة من القرنفل المقطر.