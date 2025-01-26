قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يوم تألق مرموش وصلاح.. المصريون يكتبون التاريخ على ملاعب البريميرليج
ازدهار حركة الطيران بمطاري الغردقة ومرسى علم واستقبال آلاف السائحين
استشهاد شاب فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في جنين
تراجع أسعار الأرز اليوم الأحد بالأسواق.. كم يصل سعر الكيلو؟
الرعاية الصحية: 3 ملايين فحص طبي شامل مجاني من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة
لو مش قدها بلاش.. تعليق قوي لـ شوبير على عقوبات رابطة الأندية ضد الزمالك
أسعار الذهب اليوم الأحد 26 يناير 2025
2600 مدير مدرسة يشاركون في الحوار المجتمعي لمناقشة البكالوريا المصرية.. اليوم
اليوم فقط ..تخفيضات على تذاكر الطيران تصل لـ 50%
جثة تحت البلاط .. تفاصيل مرعبة في واقعة مقتل شاب على يد صديقه بالقاهرة
دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ردده الآن يقضي جميع حوائجك ويرزقك من حيث لا تحتسب
رئيس هيئة الرقابة المالية: شهادات الكربون تساهم في تمويل المناخ في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسئولون بالاحتلال: الأسيرة أربيل يهود ليست محتجزة لدى حماس

تبادل الأسرى
تبادل الأسرى
محمد على
×

كشف مسؤولون إسرائيليون عن اعتقادهم أن الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود ليست محتجزة لدى حماس بل لدى طرف آخر، وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز  الأمريكية.

قالت صحيفة  نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين: "نعتقد أن تأجيل تسليم أربيل يهود لم يكن مسؤولية حماس وحدها".

على الرغم من أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع الأسبوع الماضي بين إسرائيل وحركة حماس عبر الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة)، نص على الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، والسماح بعودة النازحين الفلسطينيين إلى الشمال، إلا أن الجيش الإسرائيلي أكد مجددا أنه لن يسمح بتلك العودة.

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان نشره، اليوم الأحد، على حسابه في "إكس"، أن محور نتساريم الذي يقسم القطاع إلى جزءين شمالاً وجنوباً لا يزال مغلقاً.

كما أضاف أن "نتساريم لن يفتح للانتقال حتى تحرير المواطنة المدنية الإسرائيلية أربيل يهود"، وفق تعبيره.

كذلك حذر الفلسطينيين من الاقتراب من هذا المحور، أو الانتقال نحو الشمال.
 

حماس آخر مسؤولين إسرائيليين صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمر مرموش

تصرّف غير مألوف.. «جوارديولا» يفاجئ عمر مرموش بعد مباراة تشيلسي

باقات الانترنت

تنظيم الاتصالات يرد على شكاوى المواطنين من سرعة نفاذ باقات الانترنت

موعد التوقيت الصيفي في مصر 2025 وأسباب تطبيقه

تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد التوقيت الصيفي في مصر 2025 وأسباب تطبيقه

الكارت الموحد بديل بطاقة التموين

الكارت الموحد بديل بطاقة التموين .. اعرف طريقة استخراجه وموعد التطبيق

صورة من اللقاء

جوارديولا يشيد بـ عمر مرموش بعد أول ظهور مع مانشستر سيتي

سعر الذهب

سعر أقل جرام ذهب اليوم الأحد 26-1-2025

وفاة والدة الفنان الشاب كريم سامى مغاورى

وفاة والدة الفنان الشاب كريم سامي مغاوري

الاء عبد العزيز

ريهام سعيد تتكفل بعلاجها..طبيعة مرض المذيعة آلاء عبد العزيز| تفاصيل

ترشيحاتنا

وزيرة التضامن

الأم المثالية 2025.. وزارة التضامن تعلن عن عدد المتقدمات للمسابقة

برنامج إنتاج تقاوى الخضر

الزراعة: اهتمام ببرنامج إنتاج تقاوى الخضر

وزير الري

وزير الرى يتابع موقف تحصيل مستحقات الوزارة المالية

بالصور

رئيس مياه الشرقية يتابع سير العمل بمحطات معالجة الصرف الصحي بديرب نجم وأبو كبير

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بسعر باهظ.. أنغام تثير الجدل بفستان مرصع بالكريستالات في عيد ميلادها

انغام
انغام
انغام

ريهام سعيد تتكفل بعلاجها..طبيعة مرض المذيعة آلاء عبد العزيز| تفاصيل

الاء عبد العزيز
الاء عبد العزيز
الاء عبد العزيز

تفسير رؤية الأم المتوفية في المنام للشاب والفتاة والزوجين والمطلقة والأرملة

تفسير رؤية الأم المتوفية في المنام
تفسير رؤية الأم المتوفية في المنام
تفسير رؤية الأم المتوفية في المنام

فيديو

قُبلة عبدالله الرويشد - قُبلة أنغام

بعد أزمة أنغام وعبدالمجيد عبدالله.. قُبلة جديدة لـ عبدالله الرويشد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم عيد للوطن

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: جيش الكلمات

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من «صباح الخير» إلى «أشغال شقة»

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مسافة السكة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عيد الشرطة المصرية .. ذكريات بطولية وتضحيات وطنية

المزيد