مسئولون بالاحتلال: الأسيرة أربيل يهود ليست محتجزة لدى حماس

كشف مسؤولون إسرائيليون عن اعتقادهم أن الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود ليست محتجزة لدى حماس بل لدى طرف آخر، وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

قالت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين: "نعتقد أن تأجيل تسليم أربيل يهود لم يكن مسؤولية حماس وحدها".

على الرغم من أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع الأسبوع الماضي بين إسرائيل وحركة حماس عبر الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة)، نص على الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، والسماح بعودة النازحين الفلسطينيين إلى الشمال، إلا أن الجيش الإسرائيلي أكد مجددا أنه لن يسمح بتلك العودة.

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان نشره، اليوم الأحد، على حسابه في "إكس"، أن محور نتساريم الذي يقسم القطاع إلى جزءين شمالاً وجنوباً لا يزال مغلقاً.

كما أضاف أن "نتساريم لن يفتح للانتقال حتى تحرير المواطنة المدنية الإسرائيلية أربيل يهود"، وفق تعبيره.

كذلك حذر الفلسطينيين من الاقتراب من هذا المحور، أو الانتقال نحو الشمال.

