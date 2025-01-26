قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير المالية: مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين ينهي نزاعات الملفات القديمة
مسؤول إسرائيلي: سكان غزة ن يعودوا للشمال إلا بعد حل أزمة أربيل يهود
مصر تتبنى استراتيجية طموحة للتحول نحو الطاقة النظيفة دعماً للتنمية المستدامة
مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بطريق الواحات
وزيرة البيئة: مصر تحتل المركز الثاني عربيا وفي شمال أفريقيا في ملف المناخ
305 شاحنات.. رئيس الوزراء يطلق القافلة الإنسانية الخامسة لدعم قطاع غزة
معجزات الإسراء والمعراج التي رأها حضرة النبي .. علي جمعة يكشفها
إسرائيل تتهم حماس بالإخلال ببنود الاتفاق | تفاصيل
موليوود سينما ودراما.. قرار عاجل من أحمد المسلماني بشأن قنوات التليفزيون
استقالة وزير التموين من عضوية شركة مدينة الإنتاج الإعلامي .. تفاصيل
1000 جنيه.. طريقة التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة
«أبوالغيط»: استهداف المستشفى السعودي بالسودان انتهاك سافر للقانون الدولي والإنساني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

برامج وطنية للكشف المبكر عن اورام الرئة وتقديم العلاجات الحديثة

المؤتمر الدولي السابع لأورام الصدر
المؤتمر الدولي السابع لأورام الصدر
عبدالصمد ماهر
×

اختتم فاعليات المؤتمر الدولي السابع لأورام الصدر و الرئة برئاسة  الدكتورة علا خورشيد  أستاذ علاج الأورام ورئيس  الجمعيه الدوليه لأورام الصدر والدكتور هشام الغزالي استاذ علاج الاورام ورئيس المبادارات الرئاسية.

وشارك في فعاليات المؤتمر 60 عالما من مختلف دول العالم و خبراء وأساتذة علم وطب وابحاث وجراحة الأورام  والصدر من جامعات مصر ركز المؤتمر علي مدار ثلاثة ايام مناقشة أحدث التطورات في التشخيص والعلاج، والتأهيل للمرضي مع اهتمام خاص بالتحديات التي تواجه مرضى أورام الرئة في مصر ومنطقة  الشرق الأوسط .

وشهد المؤتمر ورش عمل وناقش اهم الأبحاث العلمية الجديدة للعلاجات الحديثة والذكية التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المرضي ورعايتهم   خاصة في مصر. -اوصي المؤتمر السابع لأورام الصدر والرئة.

 توصيات المؤتمر 

 تعزيز ابحاث أورام الرئة في مصر وإطلاق مشروعات بحثية مصرية لدراسة العوامل الجينية والبيئية المؤثرة على مرضى سرطان الرئة محليًا.

دفع كبير  للبحث العلمي بهدف تحسين استراتيجيات التشخيص والعلاج بما يتناسب مع احتياجات المرضى المصريين.

 التشخيص المبكر في مصر:
‎  ضرورة تطبيق برامج وطنية للكشف المبكر عن سرطان الرئة، خاصة بين المدخنين ومن يتعرضون للتلوث البيئي في المناطق الصناعية والزراعية.

  •  إدخال تقنيات حديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، في المستشفيات المصرية لتحسين دقة وسرعة التشخيص.
  •  العلاجات المبتكرة:    توسيع نطاق استخدام العلاجات المناعية والموجهة في مصر لتوفير خيارات علاجية أكثر فاعلية وأقل تكلفة للمرضى العمل على تخفيض تكلفة الأدوية المبتكرة لتكون متاحة لشريحة أوسع من المرضى المصريين
  • التوعية والوقاية في مصر:  إطلاق حملات توعوية مكثفة للتوعية بأخطار التدخين، خاصة بين الشباب، ودعم برامج الإقلاع عن التدخين ، مع زيادة الوعي العام حول أهمية تقليل التعرض للتلوث الصناعي والبيئي كأحد الأسباب الرئيسية لسرطان الرئة في مصر.
  •   التعليم والتدريب: تنظيم دورات تدريبية للأطباء المصريين وفرق الرعاية الصحية حول أحدث تقنيات علاج وتشخيص أورام الرئة، مع التعاون مع المنظمات الدولية مثل IASLC وUICC لإرسال الأطباء المصريين للمشاركة في برامج تدريبية متقدمة.
  •   التعاون الدولي لخدمة المرضى المصريين، تعزيز الشراكة مع الجمعية الدولية لدراسة سرطان الرئة (IASLC) وبرنامج IELCAP  لتطبيق برامج الفحص المبكر في مصر، بما يتناسب مع طبيعة المجتمع المصري ومعدلات الإصابة ، مع التعاون مع IELCART  لتطوير بروتوكولات علاج متخصصة تناسب مرضى سرطان الرئة في مصر، خاصة في المراحل المتقدمة ، والعمل مع منظمة الصحة العالمية (WHO) والاتحاد الدولي لمكافحة السرطان (UICC) لتوفير الموارد والدعم التقني لتحسين خدمات الأورام في المستشفيات المصرية.
  •  الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى المصريين ، عن طريق توفير برامج دعم نفسي موجهة لمرضى سرطان الرئة في مصر، مع التركيز على تحسين جودة الحياة خلال رحلة العلاج،و إطلاق مبادرات مجتمعية لدعم المرضى ماليًا واجتماعيًا، خاصة في المناطق الريفية التي تعاني من نقص في الخدمات الصحية المتخصصة.
  •  التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مصر عن طريق  إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات الجراحية تدريجيًا في مستشفيات الأورام المصرية لتحسين النتائج العلاجية مع  استخدام أدوات الطب الدقيق لتحليل خصائص الأورام لدى المرضى المصريين لتقديم علاجات أكثر فعالية.

وعن تأثير هذه التوصيات على مصر ومرضى سرطان الرئة المصريين، اكدت. د. علا خورشيد  رئيسة المؤتمر  أن تنفيذ هذه التوصيات سيسهم بشكل كبير في تحسين جودة الرعاية المقدمة لمرضى سرطان الرئة في مصر، سواء من خلال التشخيص المبكر أو توفير العلاجات الحديثة بأسعار مناسبة، كما أن التعاون مع المنظمات الدولية مثل IASLC وWHO سيمنح مصر الفرصة لتكون جزءًا من الجهود العالمية لمكافحة سرطان الرئة، مما ينعكس إيجابيًا على صحة المرضى المصريين ومستقبلهم.

‎وقالت: نحن ملتزمون بتطبيق هذه التوصيات لتحسين حياة مرضى سرطان الرئة في مصر، مع العمل المستمر لتحقيق بيئة صحية أكثر عدالة وفعالية، حيث يحق لكل مريض الحصول على أفضل علاج ممكن.

معهد الأورام هشام الغزالي أورام الرئة الأورام أورام الصدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد التوقيت الصيفي في مصر 2025 وأسباب تطبيقه

تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد التوقيت الصيفي في مصر 2025 وأسباب تطبيقه

الاء عبد العزيز

ريهام سعيد تتكفل بعلاجها..طبيعة مرض المذيعة آلاء عبد العزيز| تفاصيل

معاش شهر فبراير

موعد صرف معاش شهر فبراير.. اعرف هتقبض كام

عيد الطيران المصرى

مصر للطيران تقدم تخفيضات 50% على تذاكر السفر

وفاة والدة الفنان الشاب كريم سامى مغاورى

وفاة والدة الفنان الشاب كريم سامي مغاوري

عيار 21 الآن مفاجأة.. سعر الذهب اليوم الأحد 26 يناير بعد التحرك الأخير

عيار 21 الآن مفاجأة.. سعر الذهب اليوم الأحد 26 يناير بعد التحرك الأخير

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الأحد 26-1-2025

ترامب والسيسي

خلال ساعات.. ترامب يجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس السيسي

ترشيحاتنا

كرة اليد

تعرف علي برنامج منتخب اليد قبل مواجهة كاب فيردي اليوم فى كأس العالم

الزمالك

منتخب مصر يرتدي الزي الأبيض في مواجهة كاب فيردي ببطولة العالم لكرة اليد

الأهلي

الأهلي يقترب من الصفقة الثالثة بعد جراديشار والعش.. تعرف على اللاعب

بالصور

غير مكلفة .. طريقة عمل مكرونة سجق

مكرونة بالسجق
مكرونة بالسجق
مكرونة بالسجق

مسلسلات رمضان 2025.. طرح بوسترات جديدة لـ مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل
مسلسل فهد البطل
مسلسل فهد البطل

إقبال على "سوق اليوم الواحد" بحي الصيادين والأسعار مخفضة بنسبة 30٪

سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد

كله بكتيريا.. تحذير من تناول الأرز في هذه الحالة

الارز
الارز
الارز

فيديو

سامر المصري ووالدته

سامر المصري يعانق والدته ويقبلها بعد غياب طويل عن سوريا

إليسا

سهرنا ياليل.. إليسا تحيي حفلا غنائيا ساهرا في قبرص

طلاق النجوم مع بداية 2025

يناير الطلاق … أسرار انفصال النجوم مع بداية عام 2025

أنغام - عبد المجيد عبدالله

أنغام تحيي أول حفل لها بعد أزمة عبد المجيد عبدالله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم عيد للوطن

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: جيش الكلمات

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من «صباح الخير» إلى «أشغال شقة»

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مسافة السكة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عيد الشرطة المصرية .. ذكريات بطولية وتضحيات وطنية

المزيد