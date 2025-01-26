كريم رمزي: عمر مرموش وقف ملكا أمام تشيلسي.. وهذه نصيحتي للمصريين

علق الإعلامي كريم رمزي، عن أداء الدولي عمر مرموش في ظهوره الأول رفقة فريقه الجديد مانشستر سيتي أمام تشيلسي في البريميرليج.

وقال كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: عمر مرموش وقف ملكا في مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي أمس، رغم مشاركته بعد 48 ساعة من انضمامه.

وتابع كريم رمزي: مرموش قال للجميع إنه رغم الانضمام لفريق كبير، إلا أنه أيضًا لاعب كبير لديه شخصية كبيرة وهو ما ظهر من خلال ظهوره في مباراة قمة بدون أي خوف.

وواصل رمزي: كنت أتمنى أن يستمر عمر مرموش في الملعب رفقة دي بروين، وتواجد الثنائي معا كان سيفيد الدولي المصري كثيرا، خاصة وأن دي بروين هو بابا نويل الفريق ويُمكنه تقديم الهدايا للجميع

واختتم كريم رمزي: جوارديولا هو ملك التدوير بين اللاعبين في العالم، ومن الممكن أن نرى مرموش على الدكة، لذلك أتمنى أن يتقبل المشجعين المصريين الأمر بصدر رحب، وجميعنا رأينا جلوس دي بروين وجريليتش وسافينيو على الدكة لصالح مرموش.